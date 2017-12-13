Tunus'tan Amerikan ürünlerini boykot çağrısı

Tunus'ta sol partilerin birleşiminden oluşan Halkçı Cephe, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına tepki olarak, Amerikan ürünlerini boykot etmeye çağırdı.

Başkentin merkezindeki sembolik Habib Burgiba caddesinde, parlamentoda 15 vekille temsil edilen sol partilerin bir araya geldiği Halkçı Cephe isimli çatı oluşum, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto etti.

Gösteride konuşan Halkçı Cephe Sözcüsü Hammam Hamami, "Filistin davasını destekleyenler için Amerikan ürünlerini boykot etmek şarttır. Müslüman alimler, bu boykotun gerekliliğiyle ilgili fetva vermeli." dedi.

"Arap topraklarında Amerikan elçiliğine yer yok"

Filistinli gruplara bu karar karşısında milli birlik çağrısında bulunan Hamami, "Filistin meselesinin çözümü Arap liderlerin elinde değil, Filistin direniş grupları ve Arap halklarının elinde olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Gösteriye katılan onlarca kişi ve Halkçı Cephe çatısı altındaki partilerin yöneticileri, "(ABD) Büyükelçinin gönderilmesi şart", "Arap topraklarında Amerikan elçiliğine yer yok", "Halk Filistin'in bağımsızlığını istiyor" ve "Kudüs Filistin'in ebedi başkentidir" yazılı pankartlar taşıdı.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

AA