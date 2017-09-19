Tunus'ta yerel seçimlerin ertelenmesine tepki

Tunus'ta gözlemci sivil toplum kuruluşları (STK), yerel seçimlerin planlandığı 17 Aralık tarihinin ertelenmesini "demokratik geçiş sürecinde bir geri adım" şeklinde değerlendirdi.

Tunus'taki yerel gözlemci STK'lar, "Hepimiz Tunus'uz", "Pusula Örgütü", "Seçimlerin Doğruluğu ve Demokratikliği için Tunus Cemiyeti" (ATIDE), "Tunus Yerel Yönetimler Cemiyeti", "Yerel seçimlerin bu şekilde ertelenmesine itiraz" başlıklı ortak bir açıklama yayınladı.

Yerel seçimler için açıklanan 17 Aralık tarihinin iptalinin eleştirildiği açıklamada, "Yerel seçimlerin ertelenmesi, demokratik geçiş sürecinde bir geri adımdır. Bu durum seçim sürecini daha da karmaşık hale getirecek ve özel temsilcilik haline gelen yerel yönetimlerin durumunu daha da kötüye taşıyacaktır." ifadelerine yer verildi.

Gözlemci STK'lar, Tunus'ta 2011 yılındaki devrimin ardından belediye meclislerinin görevlerinden alınarak yerlerine merkezden atanan vekillerin "yönetim eksikliklerini" daha da arttıracağı uyarısında bulundu.

Yüksek Seçim Komisyonu'nun (YSK) "siyasi baskıların dışında seçim sürecini bağımsız bir şekilde hazırlama yükümlülüğündeki kurum" olduğuna işaret edilen açıklamada, yerel yönetimler yasasının 2017 sonundan önce değiştirilmesi gerekliliğine vurgu yapıldı.

STK'lar, ilgili tüm partileri YSK'nın yeni sunduğu 25 Mart 2018'e seçim tarihi olarak saygı duyması çağrısında bulundu.

Tunus'ta devrimden sonraki ilk seçimlerin 17 Aralık'ta yapılması planlanıyordu ancak bu tarih daha sonra partilerden gelen itiraz üzerine ertelendi.

YSK, dün cumhurbaşkanlığı, hükümet ve siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantının ardından, çoğunlukça teklif edilen 25 Mart 2018 tarihi üzerinde prensipte anlaştıklarını açıklamıştı.

Çalışmaların 10 gün içinde tamamlanacağını açıklayan YSK temsilcisi, komisyonun hükümet ve parti temsilcileri ile bir araya geldikten sonra yeni seçim takvimini açıklayacağını kaydetmişti.

Tunus'ta 7 siyasi parti bu ay başında, 17 Aralık'ta yapılacak yerel seçimler için cumhurbaşkanı, hükümet ve parlamentoya "yeni bir uzlaşı tarihi" belirlenmesi çağrısında bulunmuştu.

YSK Başkanı Şefik Sarsar, başkan yardımcısı ve komisyondaki bir üye, mayıs ayında "çalışma şartlarının siyasi baskılar sonucu zorlaştığı" gerekçesiyle istifa etmişti.