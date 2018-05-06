Tunus'ta yerel seçimlerde oy verme işlemi başladı

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Ariana kentinde bulunan Sidi Farac okulundaki seçim merkezinde oyunu kullandı.

Ülke genelinde 5 milyon 370 bine yakın seçmen oyunu yerel saatle 18.00'e kadar kullanabilecek.

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu'nun açıklamasına göre, seçim yasakları gece yarısına kadar devam edecek. Kesin sonuçlar ise 9 Mayıs'a kadar ilan edilecek.

Yüksek Seçim Komisyonu, yerel yönetimler için bin 55'i parti, 860'ı bağımsız, 159'u da seçim ittifakı olmak üzere 2 bin 74 aday listesi olduğunu açıkladı.

Emniyet ve ordu mensupları oylarını kullanmıştı

Emniyet ve ordu mensupları, kimliklerinin gizliliği ve seçim günü görevleri nedeniyle geçen pazar oylarını kullanmıştı. Ülkede 36 bin 55 güvenlik gücü ve ordu mensubu seçmenden, sadece 4 bin 492'si sandığa gitmişti.

Emniyet sendikalarının, teşkilatın tarafsızlığını korumak ve siyasi çekişmelerden uzak kalmasını sağlamak için seçimleri boykot edeceği açıklamasıyla katılım yüzde 12'de kalmıştı.

Partileri zorlayan adaylık şartları

Tunus'ta devrimden 3 yıl sonra 2014'te kabul edilen seçim kanununa göre temsilin artırılması için yerel seçimlerdeki aday listelerinde birçok şart aranıyor.

Listelerde ilk olarak kadın ve erkek adayların sayılarının eşit olması gerekiyor. Her 6 adaydan birinin 35 yaş altında, yani genç olması da şartlar arasında. Ayrıca, partilerin sundukları listelerde her yerel seçim biriminde ilk 10 aday arasında muhakkak engelli bir isme yer vermesi gerekiyor.

Ordu ve güvenlik güçlerinde görev yapanlara adaylık yolu kapatıldı. Milletvekilleri de yerel yönetimler için adaylık başvurusu yapamıyor. Hükümlülerin de aday olmasına izin verilmiyor.

Yargı mensupları, vali ve kaymakam gibi merkezi yönetimin yerel bölgelerdeki temsilcileri görev yaptıkları yerel yönetim birimi dışında başka bir yerden aday olabiliyor.

Nahda Hareketi tüm bölgelerde seçime giriyor

Adaylık şartları partileri zorlarken, Tunus genelindeki 24 vilayetteki 350 yerel yönetim biriminin tamamında aday listesi sunmayı başarabilen tek parti Nahda Hareketi oldu.

Nahda Hareketi'ni 345 noktada aday çıkartabilen Nida Tunus Partisi izledi. Partiler bazında üçüncü sırada yer alan Halkçı Cephe'nin 119, Demokratik Hareket'in 69, Tunus Projesi'nin ise 67 noktada aday listeleri onaylandı.

Seçim öncesinde 10 partinin bir araya gelmesiyle oluşturulan "Sivil Koalisyon" isimli oluşum ise 43 ayrı noktada aday listesi sundu.

Tunus'ta ülkede grev ve protestoların oluşturduğu toplumsal hareketlilik, ekonomik kriz, yüksek işsizlik gibi sorunlar nedeniyle, partileri en çok zorlayan unsur seçimlere katılımın düşük olması.

Yeni yerel yönetim yasası

Tunus parlamentosu, 2014'te kabul edilen anayasanın öngördüğü biçimde yerel yönetimlerin güçlendirildiği yasayı geçen hafta kabul etti.

Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali dönemindeki belediye başkanlarının rejimin partisi Demokratik Anayasal Hareket Partisi'nden seçilmesi, yoğun merkeziyetçi yaklaşım, yerel yönetimlerin rejimin taraftarlarına finans ve hizmet aktarımı şeklinde karşılık buluyordu.

Yeni yasada, yerel yönetimler güçlendirilerek, bölgenin ihtiyaçlarına daha etkin karşılık verebilmenin amaçlandığı belirtiliyor.

Kaynak: AA