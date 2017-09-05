Tunus'ta yedi partiden 'yerel seçimler ertelensin' çağrısı

Tunus'ta yedi siyasi parti, 17 Aralık'ta yapılacak yerel seçimler için "yeni bir uzlaşı tarihi" belirlenmesi çağrısında bulundu.

Parti temsilcileri, başkentte düzenledikleri basın toplantısında hazırlanan ortak bildiriyi okuyarak, cumhurbaşkanı, meclis başkanı ve hükümetten yerel seçimlerin "üzerinde uzlaşı sağlanan ileri bir tarihe ertelenmesini" talep etti.

Bildiriye, mecliste 27 sandalyeye sahip Tunus Projesi Hareketi, 10 milletvekiliyle temsil edilen Afak Tunus Partisi, 1 milletvekili bulunan Cumhuriyetçi Parti'nin yanı sıra eski Başbakan Mehdi Cuma'nın liderliğindeki Tunus Alternatif Parti, Toplumsal Demokratik Süreç, Birleşik Vatan Partisi ve Ulusal Demokratik İş Partisi imza koydu.

Tunus Projesi Hareketi'nden Vatfa Belaid, basın toplantısında, "Yüksek Seçim Komisyonu başkanı ve başkan yardımcısının istifasının ardından komisyon yönetimindeki boşluğun gölgesinde, yerel yönetimler yasasındaki idari ve mali süreçlerin reformu yapılmadan, bu sene sonunda belediye seçimlerinin yapılması mümkün değildir." diye konuştu.

"Bizim tarihle bir sorunumuz yok"

Afak Tunus Partisi lideri Yasin İbrahim, toplantı sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerinin ve bildiriye katılan diğer partilerin seçimlere hazır olmadıkları gerekçesiyle tarihin ertelenmesini istediği yönündeki iddiaları reddetti. İbrahim, "Partimiz seçimlere hazır. Bizim, tarihle bir sorunumuz yok ancak tabii ki tarih ertelenirse, partimiz daha hazırlıklı olacaktır." dedi.