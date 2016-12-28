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Tunus'ta tren kazası gerçekleşti

Başkent yakınlarında trenin otobüse çarpması sonucu 5 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

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Tunusta tren kazası gerçekleşti
Tunus'ta trenin hemzemin geçitte otobüse çarpması sonucu 5 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.
 
Başkent Tunus'un Cebel El Culud bölgesinde bir yolcu treni, hemzemin geçitte Nabil vilayetinden başkent Tunus'a gelmekte olan bir otobüse çarptı.
 
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı. Yaralılar başkentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
 
Olay yerinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer El Hanin, kazanın yerel saatle 06.10'da Nabil vilayetinden başkent Tunus'a gelmekte yolcu otobüsünün Cebel el-Culud bölgesinde hemzemin geçitten geçtiği sırada bir yolcu treni ile çarpışması sonucu meydana geldiğini söyledi.
 
Sinyalizasyon sistemi bozuk
 
Hemzemin geçitteki sinyalizasyon sisteminin bozuk olduğunun anlaşıldığını belirten Hanin, olayla ilgili inceleme başlatıldığını vurguladı.
 
Öte yandan görgü tanıkları ise olay sırasında söz konusu otobüsün, önündeki dolmuşu sollayarak demir yolundan geçmeye çalıştığını ileri sürdü. AA
 
Etiketler: Tunus, ten kazası
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