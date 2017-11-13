Tunus'ta sel 3 can aldı

Tunus'un güneyinde hafta sonu etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu selde 3 kişinin hayatını kaybettiği, aracı sele kapılan bir kaymakamın da kayıp olduğu bildirildi.

Gabes vilayetine bağlı Matmata kenti Belediye Başkanı Ali et-Tayyib, "Dün bir anda çok yoğun şekilde yağış meydana geldi. Yeni Matmata isimli bölgenin kaymakamı Muhsin bin Asi ile Ulusal Muhafızlık Bölge Başkanı Mahdi Haddad'ın içinde bulunduğu araç bölgede incelemelerde bulunduğu sırada sele kapıldı. Akıntının aşağısındaki Beni Zeltan Vadisi'nde Haddad'ın cenazesi bulundu, Yeni Matmata Kaymakamı Asi'yi arama çalışmaları ise hala devam ediyor." dedi.

Tunus Meteoroloji Enstitüsü'nün paylaştığı rakamlara göre, hafta sonu Gabes vilayetinde metrekareye 191 milimetreküp, Mednin vilayetinde ise 153 milimetreküp yağış düştü.

Kaynak: AA