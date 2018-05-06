Tunus'ta seçimin galibi Nahda Hareketi Partisi

Arap Baharının fitilinin ateşlendiği Tunus, 2011 yılındaki "Yasemin Devrimi'nden" sonra ilk kez yerel seçimler için sandık başına gitti.

Tunus'ta oy verme işlemi bitti. Seçimlerde 24 ilde, 7 bin 177 sandalye için yaklaşık 50 bin aday yarıştı.

Tunus devlet televizyonunun açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, yerel seçimlerde Nahda Hareketi Partisi, oyların yüzde 27,5'ini alarak birinci parti oldu.

Yüksek Seçim Komisyonunun talimatı doğrultusunda ülke genelinde 179 sandık "güvenlik koşulları göz önüne alınarak 2 saat erken kapatıldı.

Tunus'ta temsili artırmak için aday listelerinde aranan şartlar, partilerin tüm bölgelerde aday göstermesini zorlaştırdı.

Tunus seçim kanununa göre listelerde kadın ve erkek adayların sayılarının eşit olması gerekiyor.

Ayrıca her 6 adaydan birinin 35 yaş altında olması ve ilk 10 aday arasında engelli bir isme yer verilmesi gibi şartlar var.

Seçimlerde, askerler ve milletvekilleri de aday olamıyor. Kesin sonuçların ise 9 Mayıs'a kadar ilan edilmesi gerekiyor.

Tunus'ta devrimden sonraki demokratik geçiş sürecinin bir sonraki adımı olarak görülen yerel seçimler daha önce dört defa ertelendi.

Kaynak: TRT Haber, AA