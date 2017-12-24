Tunus'ta İsrail aleyhinde protesto gösterisi düzenlendi

Tunus'ta onlarca kişi Filistin için başkentin sembolik Habib Burgiba Caddesi'nde toplandı.

Filistin bayrakları eşliğinde sloganlar atan grup, İsrail ile ilişkilerin suç kapsamına alınması yönünde yasa tasarısının Tunus Parlamentosu’nda onaylanmasını istedi.

“Siyonistler dışarı, Filistin’e özgürlük”

İsrail'in işgalci politikaları ve ABD'nin Kudüs kararı aleyhinde sloganlar atan göstericiler, "Normalleşmeyi suç yapmak bir görevdir", "Kudüs, Filistin'in ebedi başkentidir", "Siyonistler dışarı, Filistin'e özgürlük" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin'in Dostları Girişimi Başkanı Beşir el-Hadri, gösteride yaptığı konuşmada, "Bizler bugün bu gösteri ile Tunus'taki yöneticiler ve özellikle de parlamentodan, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi ve iş birliği teklif edilmesini suç kapsamına alacak yasayı onaylamasını istiyoruz." dedi.

Dünyanın her yerinden tepki toplayan, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı, Perşembe günü toplanan BM Genel Kurulu’nda 128 hayır oyla reddedilmişti.

Kaynak: AA