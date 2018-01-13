Tunus'ta hayat pahalılığı protestolarında gözaltı sayısı artıyor

Tunus'ta başkent Tunus'un İntikaliye Mahallesi'nde güvenlik güçleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Tunus'ta hayat pahalılığı protesto ediliyor

Tunus'da hükümet ile muhalefet birbirini suçladı

Ülke genelinde de protestolar sırasında şiddet olaylarının yaşandığı birçok noktada güvenlik tedbirlerinin artırılırken protestolar sırasında yağma, yol kapatma, kamu ve özel mülke zarar gibi suçlamalarla çok sayıda kişinin gözaltına alındı.

Kayrevan kentindeki güvenlik kaynaklarının aktardığına göre protestolarda 22 kişi gözaltına alındı.

Yerel basında çıkan haberlerde ise bir karakolun yakıldığı Kasrine vilayetinde 13 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

Dostluk maçı iptal edildi

Rades bölgesindeki Olympia Stadyumu'nda başkentin futbol takımlarından Esperance ile Filistin'in Vadi en-Nis ekibi arasında dün oynanması planlanan dostluk müsabakası güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

Tunus'ta, Arap Baharı devriminin yıl dönümü 14 Ocak tarihine yaklaşırken bütçe kanununun yol açtığı hayat pahalılığına karşı çok sayıda gösteri olması bekleniyor.

Yaklaşık 800 kişi gözaltında

Tunus genelinde perşembe akşamı, diğer günlere oranla soğuk hava ve yağmurun da etkisiyle daha sakin geçmişti. İçişleri Bakanlığı, protestolarda şiddet, yağma, yol kapatma, kamu ve özel mülke zarar verdiği şüphesiyle gözaltına alınanların sayısının 800'e yaklaştığını açıklamıştı. Gözaltına alınanların yarısından fazlasının 20 ila 30 yaşlarında olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA