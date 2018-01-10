Tunus'ta hayat pahalılığı protesto ediliyor

Tunus'ta hükümetin 2018 bütçesi çerçevesinde vergileri artırıp sosyal güvenlik primlerini yükseltmesi ülke genelinde protesto ediliyor.

Protestoların ikinci gününde ülkenin birçok noktasında "yağmalama, yol kapatma ve ateşe verme" gibi olaylar meydana geldi.

Güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahalede bulundu.

Polise taş ve molotof kokteyli atan göstericiler ise 11 polisi yaraladı, polis araçlarına zarar verdi.

Kafsa kentinde ise göstericiler ulusal güvenlik merkezine saldırdı, binayı yağmaladı. 44 kişi gözaltına alındı. Tuburiyye'deki olaylı gösterilerde 1 kişi hayatını kaybetti.

Bin Arus vilayetine bağlı Rades kentinde de bazı kişilerin bir süpermarkete girerek içerideki ürünleri yağmaladığı görüntülere yer verildi.

Asker ve polislerin göstericilere müdahale ettiği ve yolu açmaya çalıştığı bilgisi de paylaşıldı.

Güvenlik güçlerine ait araçların yakması üzerine emniyet birimlerinin destek istediği bildirildi.

Aynı şekilde, başkentteki Hay Et-Tedamun Mahallesi'nde de göstericilerin lastik ve çöp konteynerlerini ateşe verdikleri, polisin gösterilere sert müdahale ettiği aktarıldı.

Ekonomik sıkıntılar yaşayan Cezayir de karışık

Öte yandan Cezayir de bütçe açığı yüzünden 900 ürünün ithalatını durdurdu.

Bunlar arasında cep telefonu, ev aletleri, bazı inşaat malzemeleri, mobilya ve sebze de var.

Kararın yürürlüğe girmesinin ardından ülkede özellikle süt ve süt ürünlerinde ciddi fiyat artışları yaşanıyor.

Bazı kentlerde, dükkanların önünde günün erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşuyor.

Cezayir Ticaret Bakanlığı, zamlarla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: TRT Haber/AA