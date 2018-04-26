Tunus'ta devrimden sonraki ilk yerel seçimler için geri sayım başladı

Tunus'ta, 6 Mayıs'taki seçimlerde 24 vilayette 350 yerel yönetim birimindeki 7 bin 177 sandalye için yaklaşık 50 bin aday yarışacak.

Ülke genelinde 11 bin 185 oy verme noktasında 5 milyon 370 bine yakın seçmen oy kullanacak.

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu'nun (YSK) açıkladığı rakamlara göre, yerel yönetimler için 1055'i parti, 860'ı bağımsız, 159'u da seçim ittifakı olmak üzere toplam 2 bin 74 aday listesi var.

Emniyet ve ordu mensupları bu Pazar oy kullanacak

Yerel seçim için sandıklar ilk olarak bu Pazar kuruluyor. Ülkede 36 bin 55 güvenlik gücü ve ordu mensubu seçmen, 29 Nisan Pazar günü 359 ayrı sandıkta oylarını kullanacak.

Tunus'ta yerel seçimler için kampanya dönemi 14 Nisan'da başlamasına rağmen sokaklarda seçim atmosferi pek fazla hissedilmiyor.

Seçim yasasına göre, propaganda süresi 4 Mayıs'ta sona erecek, 6 Mayıs'ta da oy kullanma işlemi gerçekleşecek.

Seçim yasaklarının 7 Mayıs'ta biteceği ülkede, kesin sonuçlar ise 9 Mayıs'a kadar ilan edilmiş olacak.

Partileri zorlayan adaylık şartları

Tunus'ta devrimden 3 yıl sonra 2014'te kabul edilen seçim kanununa göre temsilin artırılması için yerel seçimlerdeki aday listelerinde birçok şart aranıyor.

Listelerde ilk olarak kadın ve erkek adayların sayılarının eşit olması gerekiyor. Her 6 adaydan birinin 35 yaş altında, yani genç olması da şartlar arasında. Ayrıca, partilerin sundukları listelerde her yerel seçim biriminde ilk 10 aday arasında muhakkak engelli bir isme yer vermesi gerekiyor.

Ordu ve güvenlik güçlerinde görev yapanlara adaylık yolu kapatılırken, milletvekilleri de yerel yönetimler için adaylık başvurusu yapamıyor.

Yargı mensupları ve vali, kaymakam gibi merkezi yönetimin yerel bölgelerdeki temsilcileri, ancak görev yaptıkları yerel yönetim birimi dışında bir noktadan aday olabiliyor.

Hükümlülerin de aday olmasına izin verilmiyor.

Nahda Hareketi tüm bölgelerde

Adaylık şartları partileri zorlarken, Tunus genelindeki 24 vilayetteki 350 yerel yönetim biriminin tamamında aday listesi sunmayı başarabilen tek parti Nahda Hareketi oldu.

Nahda Hareketi'ni 345 noktada aday çıkartabilen Nida Tunus Partisi izledi. Partiler bazında üçüncü sırada yer alan Halkçı Cephe'nin 119, Demokratik Hareket'in 69, Tunus Projesi'nin ise 67 noktada aday listelerinin onaylandığı belirtildi.

Seçim öncesinde 10 partinin bir araya gelmesiyle oluşturulan "Sivil Koalisyon" isimli oluşumun ise 43 ayrı noktada aday listesi sunduğu aktarıldı.

Anketlerden düşük katılım tahmini

Tunus'ta ülkede grev ve protestoların oluşturduğu toplumsal hareketlilik, ekonomik kriz, yüksek işsizlik gibi sorunlar nedeniyle, seçmenin sandıktan uzak duracağı yorumları yapılıyor.

Tunus'ta uluslararası anket şirketlerinin verilerine göre, kararsızların oranı yüzde 40'ların üzerinde seyrediyor.

Carnegie Ortadoğu Bağımsız Politika Araştırma Merkezi tarafından "Risk veya Avantaj" başlığıyla yayınlanan makalede şu değerlendirmelere yer veriliyor:

"Bu seçimler Tunus'un demokrasisi için hem bir fırsat hem de risk oluşturuyor. Eğer ki başarılı olursa geçiş döneminin yerel düzeyde temeli atılmış olacak. Ancak düşük bir katılım oranı veya genel bir tepki oyu, mevcut hükümet yapısını zedeleyebilir. Her hâlükârda sonuçlar, 2019 yılındaki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini etkileyecek."

Kaynak: AA