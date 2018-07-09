  • 09 TEMMUZ 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.561
    EURO 5.367
  • BIST 98733.89
    ALTIN 184.631
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Tunus saldırısını Ukbe Bin Nafi Tugayı üstlendi

Tunus saldırısını Ukbe Bin Nafi Tugayı üstlendi

Tunus'ta, Ensaru'ş-Şeria ile bağlantılı Ukbe Bin Nafi Tugayı, Cendube vilayetindeki terör saldırısının sorumluluğunu üstlendi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tunus saldırısını Ukbe Bin Nafi Tugayı üstlendi

Tunus'ta 8 Temmuz'da  meydana gelen terör saldırısında, biri üsteğmen 8 güvenlik görevlisinin öldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı iddia edildi.

Ukbe Bin Nafi Tugayı tarafından yapılan ve Tunus basınında yer alan yazılı açıklamada, saldırının sıkı bir hazırlık evresinden sonra gerçekleştirildiği belirtildi. 

Örgütten hükümete terör tehdidi

Saldırıda ayrıca 8 makineli tüfek, bir tabanca ve bir doçka ele geçirildiğini belirten örgüt, Tunus hükümetini, "terör operasyonlarına devam etmek" ile tehdit etti.

Tunus İçişleri Bakanlığı, ülkenin Cezayir sınırı yakınlarında güvenlik güçlerine düzenlenen terör saldırısında 6 güvenlik mensubunun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Tunus, 2015-2016 yıllarında yabancı turistlerin ve güvenlik güçlerinin hayatını kaybettiği birçok terör saldırısına sahne olmuştu.

Bardo Müzesi'ne 18 Mart 2015'te gerçekleştirilen ve terör örgütü DAEŞ'in üstlendiği saldırıda 20 turist, 1 polis ve 2 saldırgan hayatını kaybetmişti. Dönemin İçişleri Bakanı Nacim el-Garseli ise Bardo Müzesi'ne yönelik saldırının arkasında Ensaru'ş-Şeria ile bağlantılı Ukbe Bin Nafi Tugayı olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Tunus, ukbe bin nafi tugayı, Tunus terör saldırısı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER