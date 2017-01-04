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Tunus Meclis Başkanı Nasır'a Büyükelçi Doğan'dan taziye ziyareti

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Doğan, İstanbul Ortaköy'de meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden iki Tunus vatandaşı için Tunus Meclis Başkanı'na taziye ziyaretinde bulundu.

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Tunus Meclis Başkanı Nasıra Büyükelçi Doğandan taziye ziyareti

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısında Tunus vatandaşlarının da hayatını kaybetmesi nedeniyle Tunus Meclis Başkanı Muhammed Nasır'a taziye ziyaretinde bulundu.

Nasır'ı meclisteki makamında ziyaret eden Doğan, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Korkak terör eyleminde Tunuslu bir çiftin de hayatını kaybetmesi nedeniyle en içten taziyelerini sunduğunu" söyledi.

Terörün iki ülke için de ortak sorun olduğunu kaydeden Doğan, görüşmede teröre karşı iş birliği ve dayanışma konularını konuştuklarını belirtti.

Tunus'un bölgesinde örnek bir ülke olduğu gibi Türkiye'nin de bölgede stratejik bir öneme sahip olduğuna dikkati çeken Doğan, Tunus'a dönmesi muhtemel teröristlere ilişkin ise, "Sayın Meclis Başkanı'na iki ülke için de uygun çözüm olabilecek iş birliği mekanizması kurulması teklifinde bulundum." dedi.

Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısında Tunuslu evli bir çift de hayatını kaybetmişti. 

Etiketler: türkiye tunus büyükelçisi, tunus meclis başkanı, terör saldırısı, taziye, ortaköy, İstanbul
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