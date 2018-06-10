Tunus Meclis Başkan Yardımcısı Moro: İslam bölgesinin aydınlık yüzü Türkiye

Tunus Meclis Başkan Yardımcısı ve Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Abdulfettah Moro, Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Moro, AK Parti ve ekonomik sıkıntılarla mücadele kabiliyetinin, kendileri için Türkiye tecrübesini önemli hale getirdiğini ifade etti.

“Türkiye, demokratik deneyimini uluslararası hale getirmeyi başardı”

Türkiye tecrübesinin İslam dünyasında başarılı bir demokrasinin bulunduğunu ve İslami kanadın farklı taraflar arasında diyalog yürütebildiğini kanıtladığını kaydeden Moro, özel bir geleneğe sahip olan Türkiye'nin özellikle son 20 yılda demokratik deneyimini uluslararası hale getirmeyi başardığını aktardı.

Moro, "Son yıllarda Türkiye'nin, sandıklar aracılığıyla demokratik anlayışı istikrara kavuşturması mümkün oldu. Bu da olumlu bir durumdur. Türkiye aynı zamanda yönetimin dış güçlerin müdahalesinden uzak barışçıl bir şekilde el değiştirmesini sağlamayı da başardı." diye konuştu.

"İslam bölgesinin aydınlık yüzü Türkiye"

Türkiye'de gerçekleşecek seçimlere ilişkin Moro, Türkiye'nin İslam bölgesinin "aydınlık yüzü" olduğuna dikkati çekerek, 24 Haziran'da yapılacak seçimleri ilgiyle takip edeceklerini ifade etti.

Tunuslu siyasetçi ve düşünür Moro, bölgedeki dengelerin hassasiyetine vurgu yaparak, "Türkiye'nin dış politikada akıllıca davranması önemli. Zira bölgesel ve uluslararası değişimler ışığında hassas bir konumda” dedi.

Türkiye'nin Arap devrimlerine yönelik olumlu tutumundan dolayı bir kampanyayla karşı karşıya kaldığına dair söylemlere ilişkin Moro, şunları ifade etti:

"Devrimleri gerçekleştirenler veya destek verenlere ağır bedeller ödetiyorlar. Devrim her zaman yönetimde yeni bir model sunar ancak bölgemiz bunu bağımsızlıklarının ardından ulusal devletler kurulmasına rağmen öğrenemedi."

"Demokrasi kazanacak"

En iyi model olan demokrasinin kazanacağını ve çıkar sahiplerinin bu kazanımdan fayda elde edemeyeceğini söyleyen Moro, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Arap devrimleri sırasında bu ülkelerin iç işlerine karıştığına inanmıyorum aksine İslam dünyasının içinde bulunduğu gerçekliğe karşı iyimser bakanlar gibi demokrasiyi teşvik eden bir tutum sergiledi. Bölgedeki bazı güçler Türkiye'nin Arap dünyasında demokrasiyi savunan yeni siyasi seçenekleri destekleyen tutumunu kabul etmedi."

"Türkiye demokrasiyi krizlerden çıkmak için bir yol olarak görüyor"

Türkiye'yi "demokratik olmanın geniş bakış açısına sahip ülkelerden biri" şeklinde nitelendiren Moro, "Türkiye demokrasiyi krizlerden çıkmak için bir yol olarak görüyor. Bölgede çoğu ülkenin karşı çıktığı da bu durum. Bu nedenle Türkiye'yi rahatsız edici bir konuma koyuyorlar." görüşünü dile getirdi.

“Türkiye'nin İslam ve Arap dünyasında kalkınmasına destek veriyor”

Moro, Ankara'nın Arap dünyasında kontrolü sağlamaya çalıştığı yönündeki iddiaları da reddederek, "Türkiye'nin böyle emelleri olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin İslam ve Arap dünyasında kalkınmanın sağlanmasına destek verdiğine dikkati çeken Tunuslu düşünür, Türkiye'nin üçüncü dünya ülkelerinin kendi ekonomilerini korumalarını sağlayan paylaşım ekonomisi çağrısında bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA