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Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'den yabancı basına tepki

Sibsi, yabancı medyanın ülkesindeki olayları abartmasını ve 'korkunç' olarak nitelendirmesini eleştirdi.

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Tunus Cumhurbaşkanı Sibsiden yabancı basına tepki

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, yabancı medyanın ülkesindeki olayları "abartmasına ve korkunç bir tablo çizmesine" tepki gösterdi.

Sibsi, Tunus'ta ulusal uzlaşı hükümetinin temelini oluşturan Kartaca Anlaşması'na imza atan taraflarla başkent Tunus'ta bir araya geldi.

Bazı tarafların, "etkili eleman" zannederek yabancı basına başvurduğunu ancak bunun bir etkisinin olmayacağını belirten Sibsi, "halkı sokağa dökmek ve çalkantı" için propaganda yürütüldüğünü ifade ederek, yabancı medyanın ülkesindeki olayları abartarak korkunç bir tablo çizmesini eleştirdi.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı El-Munsif el-Merzuki de kurucusu olduğu "Tunus İrade Hareketi" partisinin bir toplantısında yaptığı konuşmada, ülkesinin siyasi istikrara, ekonomik kalkınmaya ve gelişmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Merzuki, "Benim için mühim olan, ülkenin siyasi istikrarı sağlaması ve tüm tarafların şiddet ve fitneden uzakta demokrasi oyununun kurallarına saygı duymasıdır." ifadesini kullandı.

Tunus'ta devletin kemer sıkma tedbirlerini artırmak için geçen aralık ayında kabul ettiği bütçe, yılın ilk ayında birbiri ardına zamlara neden olurken, bu zamlara karşı başlatılan protestolar ülkenin bazı bölgelerinde devam ediyor.

Etiketler: tunus cumhurbaşkanı sibsi, gösteriler
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