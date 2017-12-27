Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi: Aynı ay ve yıldıza sahibiz, bizim tek bayrağımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun üçüncü durağında, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi ile Kartaca Sarayı'nda, baş başa ve heyetler arası görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Sibsi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin kendilerini onurlandırdığını belirterek "Gerçekten de çok ayrıcalıklı ve güzel bir görüşme gerçekleştirdik." diye konuştu.

İki ülkeyi ilgilendiren konuları ele aldıklarını dile getiren Sibsi, bu çerçevede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meselelerin görüşüldüğünü kaydetti.

“İki ülkenin bakış açıları örtüşüyor”

Sibsi, ekonomik, sosyal ve kültürel meselelerin de gündeme geldiğini belirterek "Genel olarak baktığımızda iki ülkenin konulara bakış açısının örtüştüğünü söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Tunus arasındaki ilişkilerin tarihi boyutuna dikkati çeken Sibsi, "Bu ilişkilerin sürekli iyi bir şekilde değiştiğini ve geliştiğini görmekteyiz. Şüphesiz devlet içerisindeki ve çevresel değişimlere bağlı olarak bu ilişkilerin de aynı düzlemde devam ettiğini görmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sibsi, bu ziyaretle Türkiye ve Tunus arasındaki ilişkilerin daha iyi bir şekilde aynı kulvarda devam edeceğine işaret ederek "Özellikle ekonomik alanda gerçekten de küçümsenmeyecek kadar önemli bir ilişkimiz var." diye konuştu.

“Türkiye’ye gittiğimizde kendi ülkemize gitmiş gibi hissediyoruz”

İki ülkenin mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda ortak iradeye sahip olduğunu vurgulayan Sibsi, "Ancak Tunus'taki özel şartların da göze önünde bulundurularak ilişkilerin bu bağlamda geliştirilmesinin bir dostluk vecibesi olduğundan da bahsettik." ifadelerini kullandı.

Sibsi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini Türkiye'ye davet ettiğini belirterek "Ben bu daveti içtenlikle kabul ettim. Çünkü Türkiye'ye gitmek bizim için bir ülke ziyareti değil. Başka bir yere de gitmiş kabul etmiyoruz. Kendi ülkemize gitmiş gibiyiz." dedi.

"Aynı ay ve yıldıza sahibiz"

İki ülkenin bayraklarının arasındaki benzerliğe değinen Sibsi, "Bakın bayraklarımız ortada. Aynı ay ve yıldıza sahibiz. Aslında iki tane, üç tane, dört tane değil. Bizim bir bayrağımız var. Hepiniz de görüyorsunuz. Türk ve Tunus bayrakları tamamıyla birbirine benzemektedir." diye konuştu.

Sibsi, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına ilişkin, "İstanbul'daki zirveyle bölgedeki İslam ülkeleri Kudüs konusundaki çerçeveyi çizmiştir. Bu konuyu ciddi anlamda ele almışlardır. Birleşmiş Milletlerdeki (BM) oylamaya baktığımız zaman, bunun dışında duran bir Arap ya da İslam ülkesi bulunmuyor, bize göre." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA