  • 22 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Tunus aracılığıyla Cezayir'den Libya'ya enerji transferi

Tunus aracılığıyla Cezayir'den Libya'ya enerji transferi

Cezayir'in Tunus aracılığıyla Libya'ya enerji transfer etmeyi planladığı bildirildi.

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Tunus aracılığıyla Cezayirden Libyaya enerji transferi

Cezayir resmi haber ajansı APS'de yer alan habere göre, iki ülke arasında enerji alanında ortaklık anlaşmasına varmak üzere Cezayir'i ziyaret eden Libya Genel Elektrik Şirketi (GECOL) heyeti, Cezayir hükümetine bağlı Elektrik ve Gaz Şirketi Genel Müdürü Muhammed Arkab ile bir araya geldi.

Arkab, ülkesinin üretim fazlası enerjiye sahip olduğunu belirterek, "Elektrik ya da diğer hizmetlerin ihraç edilmesi için Tunus aracılığıyla Libya ile Cezayir arasında yüksek gerilimli elektrik bağlantısı kurulması imkanını inceliyoruz." ifadesini kullandı.

GECOL Yönetim Kurulu Başkanı Ali Muhammed Sasi de ülkesinin, enerji üretimi ve transferi gibi alanlarda bazı sorunlarla mücadele ettiğine değinerek, bu nedenle Libya'nın batısı ve güneyindeki kentlere Cezayir'den enerji sağlanmasını istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: cezayir, Tunus, enerji transferi
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