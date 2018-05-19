Tüm dünyanın yakından takip ettiği "yılın düğünü" başlıyor

İngiltere Kraliyet ailesinde taht sıralamasında altıncı sırada yer alan 33 yaşındaki Prens Harry ile 36 yaşındaki ABD'li oyuncu Meghan Markle, bugün Türkiye saatiyle 14.00'de St George Kilisesi'nde evlenecek.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, torunu Prens Harry'i bu sabah Sussex Dükü ilan etti. Düğünün ardından Meghan Markle de Sussex Düşesi olacak.

İngiltere'nin güney sahili bölgesinde yer alan tarihi şehir Sussex, yaklaşık 1,6 milyonluk nüfusa sahip.

Tüm dünyanın yakından takip edeceği düğüne 800 davetlinin katılması, 10 bin ziyaretçi ve 5 bin gazetecinin de takip etmesi bekleniyor. Düğünü yakından izlemek isteyen halk, günler öncesinden bölgeye çadır kurdu.

Meghan Markle’ın babası Thomas Markle’ın gizlice çekildiği iddiasıyla kısa süre önce basına yansıyan fotoğrafları olay yaratmıştı. Fotoğrafları çeken kişi ve baba Markle’ın iş birliği yaptığı ortaya çıkmıştı. Baba Markle, olaydan sonra kızını üzmemek için düğüne katılmayacağını açıkladı.

Düğün girişinde Markle'a Prens Charles eşlik edecek.

Çift, Prens William ve Kate Middleton'ın ikamet ettiği Kensington Sarayı’nda bulunan 21 odalı dairede yaşayacak.

Kraliyet düğününü dünyada yüzlerce televizyon canlı yayınlayacak. İngiliz yayın kuruluşu BBC hem televizyon hem de radyodan düğünü naklen aktaracak.

Düğünün olacağı bölgede polis, güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardı.

Kaynak: Reuters