TRT World'ün güncel, kültürel, politik, ekonomik ve sosyal çıkmazlara çözümler aramak amacıyla bu yıl ilk kez İstanbul'da "Belirsizlik çağında değişime ilham olmak" temasıyla gerçekleştirdiği "TRT World Forum"da "Hepimiz Aynı Gemideyiz: İnsani Krizlerin Çözümü İçin Bölgesel İşbirliği" başlıklı özel bir oturum düzenlendi.

TRT World'ün sunucusu Adnan Nawaz'ın moderatörlüğünü yaptığı özel oturuma Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero katıldı.

Zapatero, kıtaları ve kültürleri birleştiren İstanbul'da yeniden bulunmakta memnun olduğunu ifade ederek, "Özellikle gelecekteki gelişimler çerçevesinde tüm dünyaya örnek olan bir ülkede bulunmak benim için çok önemli." diye konuştu.

"BM'nin güçlendirilmesi ve bölgesel ittifakların tesis edilmesi lazım"

Dünya çapında yaşanan küresel sorunlara değinen Zapatero, "Bütün bunlarla mücadale etmek için maalesef elimizde yeterli politikalar ve yeterli küresel yönetim süreçleri yok." diye konuştu.

Zapatero, BM'nin güçlendirilmesi ve bölgesel ittifakların tesis edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Doğu ve Batı arasında, Batılı ülkelerle ve gelişmekte olan ülkelerle, bu bölgeler arasındaki ilişkileri daha da artırmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm dünya aslında Türkiye'nin geleceği ile bağlantılı"

Bugün Ortadoğu'da yaşanan sorunların sadece Türkiye için değil dünyanın küresel istikrarı ve barışı için önemli olduğunun altını çizen Zapatero, "Dünyanın geri kalanının geleceği Türkiye'ye bağlı. Ortadoğu'daki barış ve istikrardan, Avrupa ile olan ilişkilerden bahsediyorum. Tüm dünya aslında Türkiye'nin geleceği ile bağlantılı." diye konuştu.

Zapatero, "Türkiye'nin geleceği, Batı dünyası ile Doğu dünyası arasındaki ilişkinin de geleceği aslında." ifadelerini kullanarak, kendi başbakanlığı döneminde ve sonrasında hep böyle düşündüğünü ve bunu hep dile getirdiğini söyledi.

"Filistin meselesi çözülmeden barış olmayacak

Zapatero, Filistin meselesinin bölgede barış ve istikrar sağlanması için önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu bölgede istikrar sağlanmadığı sürece, İsrail ve Filistin arasında bir anlaşmaya varılmadığı sürece hiçbir şekilde bir barış olmayacak. Mutlaka bir Filistin devletinin tesis edilmesi lazım. Aksi takdirde Ortadoğu'nun geleceği olamaz. Bu konu ele almamız gereken en önemli konu."

"Avrupa'ya odaklanmış bir Türkiye görmek isterim"

Zapatero, Türkiye ve AB arasındaki ilişkiler hakkında yaptığı değerlendirmede, "Avrupa'ya odaklanmış bir Türkiye görmek isterim bir Türkiye dostu olarak." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Türkiye ile ilgilenen bir Avrupa görmek istediğini dile getiren Zapatero, "Müzakere ruhuna dönmemiz gerektiğine inanıyorum. Türkiye ve AB arasındaki müzakerelerin devam etmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.