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Tuğgeneral Gaybpur: Trump'ın İran aleyhine açıklamaları psikolojik savaştır

İran Devrim Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Gulam Hüseyin Gaybpur, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını "psikolojik savaş" diye nitelendirdi.

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Tuğgeneral Gaybpur: Trumpın İran aleyhine açıklamaları psikolojik savaştır

İran Devrim Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Gulam Hüseyin Gaybpur, ABD Başkanı'nın sosyal medya üzerinden İran aleyhinde yaptığı açıklamalar hakkında, "Trump'ın İran aleyhine açıklamaları psikolojik savaştır" ifadelerini kullandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Trump'ın İran aleyhine adım atma isteğini "hata" olarak değerlendiren Gaybpur, devrim değerlerinden geri dönmeyeceklerini söyledi.

"Halk ve ordu direnecek"

ABD'nin İran'ı yok edinceye kadar durmayacağını belirten Gaybpur, "Halk ve silahlı kuvvetler düşmanlara karşı direneceklerdir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün yaptığı açıklamada, ABD yönetimini "tehdit" etmiş, Trump da buna karşılık Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Ruhani'yi bir daha ABD'yi tehdit etmemesi için "uyarmıştı".

Kaynak: AA

Etiketler: Trump, iran devrim muhafızları komutanı, iran, gaybpur, abd
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