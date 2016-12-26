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Tsunami kurbanları törenle anıldı

Endonezya'nın Açe eyaletinde düzenlenen anma töreninde tsunami kurbanlarının mezarları ziyaret edildi

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Tsunami kurbanları törenle anıldı

Endonezya'nın Açe eyaletinde, 2004 yılında Hint Okyanusu'nda meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybedenler törenle anıldı.

Açe'de 12 yıl önce meydana gelen tsunamide yaşamını yitirenlerin defnedildiği mezarlıkta yapılan anma törenine çok sayıda kişi katıldı.

Törene katılanlar, yakınlarının mezarları başında dua etti, kurbanların aileleri için bağış toplandı.

Mezarlıkta kurulan çadırda da tsunami felaketinin resimleri sergilendi.

Açe'de 2004 yılından bu yana her sene düzenlenen anma töreniyle halkın ve hükümetin felaketi unutmadığı mesajı veriliyor.

Felaketin tanıklarından 75 yaşındaki Pak Abudullah, "12 yıl önce meydana gelen tsunamide ailem ve akrabalarımdan 80 kişi hayatını kaybetti. Her yıl burada toplanarak onların ruhları için dualar ediyoruz, onları anıyoruz. 12 yıl geçmiş olmasına rağmen hala kayıp akrabalarımdan biriyle burada karşılaşma ümidi taşıyorum." dedi.

Hint Okyanusu'nda 26 Aralık 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğünde depremin tetiklediği tsunami, büyük bir felakete yol açmıştı. Tsunamiden en çok Açe eyaleti etkilenmiş, afetin vurduğu bölge ülkelerinde 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler: tsunami, tören, Endonezya, Açe, Mezar ziyareti
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