TSK'nın "gözbebeği SİHA"lara Ukrayna'da büyük ilgi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) son dönemde terörle mücadelede silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) entegre ederek etkin kullandığı MAM-L ve MAM-C mühimmatları Ukrayna'da ilgi gördü.

Roketsan şirketi, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 14'üncü Uluslararası Silah ve Güvenlik Fuarında, SİHA'larda kullanılmak üzere geliştirdiği Mini Akıllı Mühimmatları (MAM) sergiledi. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, Roketsan geliştirdiği ve ürettiği ürünlerini Ukrayna'da ilk defa tanıttı. Roketsan'ın yapılan görüşmelerde en başta MAM-L ve MAM-C mühimmatları hakkında olmak üzere TSK'nın envanterine giren silahlar ile ilgili Ukrayna Savunma Bakanlığı yetkililerine verdiği bilgiler ilgiyle karşılandı.

Ayrıca, söz konusu mühimmatlara yönelik bu ilgi fuar süresince devam etti.

Türkiye'nin son dönemde hem havada keşif yapabilecek hem de aynı anda müdahalede bulunabilecek SİHA'lara sahip dünyadaki birkaç ülkeden olmasının bu mühimmatlara ilgiyi de artırdığı kaydediliyor.

Roketsan tarafından üretilen MAM-L ve onun modifiye edilmiş versiyonu MAM-C SİHA'lara entegre ediliyor. Lazer arayıcı başlığı ile yüksek vuruş hassasiyetine sahip olan bu mühimmatlar hareketli hedeflere karşı da etkili.

Bu mühimmat, hafif yapılar, zırhsız kara araçları, radar antenleri, silah mevzileri gibi yumuşak hedeflere yönelik geliştirildi. Aynı zamanda 25 metre çaptan büyük bir alana dağılan personel, yani asker, terörist ve benzeri hedef kimseler ile harp başlığı bulunan sistemler de bu mühimmatın olası hedef listesine giriyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelede sınır ötesi operasyonlarında SİHA'larla MAM-L ve MAM-C mühimmatlarını etkin şekilde kullanıyor.