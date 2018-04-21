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Buradasınız : » » TSK'dan Afrinlilere acil yardım hastanesi

TSK'dan Afrinlilere acil yardım hastanesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Cinderes beldesinde Acil Yardım Hastanesi kurdu. Hastanede ücretsiz hizmet veriliyor.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde çocuk, dahiliye, fizik tedavi ve kulak burun boğaz bölümlerinden oluşan Acil Yardım Hastanesi açtı.

TSK ile ÖSO unsurlarının, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlediği Cinderes beldesi sakinleri için kurulan hastanede ücretsiz ilaç ve tedavi imkanı sağlanıyor.

Hastanede, çocuk, dahiliye, fizik tedavi ve kulak burun boğaz bölümlerinin yanı sıra laboratuvar ve radyoloji hizmeti de veriliyor.

Acil tıp, anestezi, göz ve genel cerrahi uzmanının bulunduğu hastanede diş ve kadın doğum bölümünün de kurulması planlanıyor.

Hastane, 400 kişi kapasitesiyle haftanın her günü kesintisiz hizmet veriyor.

Cinderes beldesinin ileri gelenleri, 18 Nisan'da kendilerini yönetmek ve kent merkezinde yerel hizmetleri sağlamak için Kürt ve Arap oluşan bir yerel meclis kurmuştu.

Kaynak: AA 

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