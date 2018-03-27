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Buradasınız : » » TSK'dan Afrin'in köylerine insani yardım

TSK'dan Afrin'in köylerine insani yardım

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin'in Zındıkhan ve Eşkansarki köylerinde yaşayanlara gıda ve hijyen malzemesi yardımında bulunuldu.

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TSKdan Afrinin köylerine insani yardım

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) , sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında güvenliği sağlanan köylere yönelik yardımlarla ilgili fotoğraflar paylaşıldı.

Bu kapsamda, AFAD yardım malzemelerinin olduğu kutular, askerler tarafından Afrin'in Zındıkhan ve Eşkansarki köylerine getirildi. Bu köylerde barınan 140 kişiye TSK tarafından gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldı.

 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden kurtarılan bölgelerdeki insani yardım faaliyetleri devam ediyor.

Afrinliler Türkiye'ye minnettar

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Afrin'de halk, huzurlu ve güvenli bir ortama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü harekatta teröristlerden temizlenen Afrin ilçe merkezinde halk, yaşadıkları zor günleri atlatarak normal hayatlarına dönmeye çalışıyor.

YPG/PKK'nın zulüm ve baskısı nedeniyle zor günler geçiren ve birçoğu aylardır evlerinden bile çıkamayan Afrinliler, Türk askerinin bölgeyi teröristlerden arındırmasının sevincini yaşıyor.

Kaynak: TRT Haber

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