TSK ve TRT el yapımı patlayıcılara karşı Afrinlileri bilinçlendiriyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) desteğiyle Afrin'i terörden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürüyor.

Afrin bölgesini tamamen kontrol altına alan güvenlik güçleri, bölgede el yapımı patlayıcı ve mayın arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin kent merkezi teröristlerden temizlenirken, teröristlerin bıraktığı yüzlerce patlayıcı da bir bir imha ediliyor.

Örgütün yerleşim yerlerine tuzakladığı mayınlar ve el yapımı patlayıcılar sivil can kayıplarına neden oluyor. Bu maksatla sivil halkı bilinçlendirmek için TRT Kurdi Kanalı, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ortak bir çalışma yaptı. İzmir Narlıdere’de bulunan İstihkam okulu eğitim alanına giderek uzman kişiler ile halkın nelere dikkat etmesi gerektiğine dair çarpıcı bir dosya haber hazırladı.

Kaynak: TRT Haber