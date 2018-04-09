  • 09 NISAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.065
    EURO 5.011
  • BIST 113156.08
    ALTIN 174.763
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TSK ve TRT el yapımı patlayıcılara karşı Afrinlileri bilinçlendiriyor

TSK ve TRT el yapımı patlayıcılara karşı Afrinlileri bilinçlendiriyor

Terör örgütü Afrin'den kaçarken birçok patlayıcı tuzakladı. TRT Kürdi ve TSK ortak bir çalışma yaparak Afrinlilerin patlayıcılara karşı neler yapması gegerektiğini anlattı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
TSK ve TRT el yapımı patlayıcılara karşı Afrinlileri bilinçlendiriyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) desteğiyle Afrin'i terörden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürüyor.

Afrin bölgesini tamamen kontrol altına alan güvenlik güçleri, bölgede el yapımı patlayıcı ve mayın arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin kent merkezi teröristlerden temizlenirken, teröristlerin bıraktığı yüzlerce patlayıcı da bir bir imha ediliyor.

Örgütün yerleşim yerlerine tuzakladığı mayınlar ve el yapımı patlayıcılar sivil can kayıplarına neden oluyor. Bu maksatla sivil halkı bilinçlendirmek için TRT Kurdi Kanalı, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ortak bir çalışma yaptı. İzmir Narlıdere’de bulunan İstihkam okulu eğitim alanına giderek uzman kişiler ile halkın nelere dikkat etmesi gerektiğine dair çarpıcı bir dosya haber hazırladı.

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER