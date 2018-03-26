TSK, Afrin'de sivillere şifa dağıtıyor

Türkiye, teröristlerin mağdur ettiği Afrinlilerin yaralarını sarıyor. Yurdun dört bir köşesinden Afrin'e yardım gönderiliyor.

TSK'nın Afrin'de kontrolü sağlamasının ardından sağlık hizmetleri de aksamadan sürdürülüyor.

Tüm yerel halk sağlık kontrolünden geçiriliyor. Kontrolün ardından hasta, yaşlı ve çocukların tedavilerine öncelik veriliyor.

Öte yandan AFAD ve Türk Kızılayı bölgede yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Terör mağdurlarına sıcak yemek dağıtılıyor.

Terör baskısı nedeniyle okullarına gidemeyen çocuklar da okullarına kavuşmanın heyecanını yaşıyor.

Afrinliler, Türk askerine şükranlarını sunuyor. Yerel halk, Türkiye sayesinde teröristlerin zulmünden kurtulduklarını söylüyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ediyor.

Kaynak: TRT Haber, AA