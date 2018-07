Trump'tan zirve mesajı: NATO liderleri beni arayıp tebrik etti

Twitter mesajında NATO Zirvesi'ne dair değerlendirmeler yapan ABD Başkanı Donald Trump, zirvenin çok başarılı geçtiğini belirtti.

Trump, "NATO liderlerinden çok sayıda telefon aldım. Bana onları bir araya getirdiğim ve hem mevcut hem de gelecek finansal yükümlülüklere odaklanmalarını sağladığım için teşekkür ettiler. Gerçekten çok iyi bir zirve oldu. Medyanın büyük bölümü gelişmeleri yanlış aktardı. NATO şimdi güçlü ve zengin" ifadelerini kullandı.

Received many calls from leaders of NATO countries thanking me for helping to bring them together and to get them focused on financial obligations, both present & future. We had a truly great Summit that was inaccurately covered by much of the media. NATO is now strong & rich!