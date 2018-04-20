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Buradasınız : » » Trump'tan yükselen petrol fiyatlarına eleştiri

Trump'tan yükselen petrol fiyatlarına eleştiri

ABD Başkanı Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nü petrol fiyatlarının yükselmesine yardımcı olan üretim kısıtlamaları nedeniyle eleştirdi.

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Trumptan yükselen petrol fiyatlarına eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajından önce petrol fiyatları art arda ikinci haftada da yükselişteydi.

Trump, Twitter'da yaptığı açıklamada, "OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) yine yapacağını yapmış görünüyor. Denizdeki tamamen dolu gemiler de dahil olmak üzere, her yer yüksek miktarda petrolle dolu. Petrol fiyatları yapay olarak çok yüksek! Bu iyi değil ve kabul edilmeyecek!" dedi.

 

 

Petrol fiyatları, Trump'ın açıklamasının ardından eksiye geçti.

Üretim kısıtlaması uygulanıyor

OPEC ile Rusya'nın önderlik ettiği OPEC üyesi olmayan petrol ihracatçısı ülkelerin vardığı anlaşmaya göre, petrol fiyatlarını yükseltmek için Ocak 2017'den bu yana üretim kısıtlaması uygulanıyor.

OPEC üyelerinin, ileride atılacak adımlara karar vermek için Haziran ayında Viyana'da bir araya gelmeleri bekleniyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: zam, Trump, petrol, OPEC
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