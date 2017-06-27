  • 27 HAZIRAN 2017, SALI

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Buradasınız : » » Trump'tan 'Yüksek Mahkeme kararı' açıklaması

Trump'tan 'Yüksek Mahkeme kararı' açıklaması

ABD Başkanı Trump, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına getirilen vize yasağına kısmen onay veren Yüksek Mahkeme kararını değerlendirdi.

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Trumptan Yüksek Mahkeme kararı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına getirdiği vize yasağına kısmen onay veren Yüksek Mahkeme kararının "ulusal güvenlik açısından açık bir zafer" olduğunu savundu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump'ın, Yüksek Mahkeme kararının ardından vize yasağıyla ilgili değerlendirmesine yer verildi.

Trump, vize yasağının belli koşullar altında önünü açan mahkeme kararını, "Bugün oybirliğiyle alınan Yüksek Mahkeme kararı ulusal güvenliğimiz için açık bir zaferdir. Bu karar, terör eğilimli 6 ülkeden seyahatin ve mültecilerin girişinin askıya alınmasına büyük oranda izin veriyor." sözleriyle değerlendirdi.

Kararın oybirliğiyle alınmasına vurgu

ABD Başkanı olarak görevinin, "ülkeyi tehditlerden korumak" olduğunu ifade eden Trump, Yüksek Mahkeme'deki kararın 9 üyenin tamamının imzasıyla alınmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yüksek Mahkeme, sabah saatlerinde yaptığı yazılı açıklamayla, Trump tarafından alınan ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman Suriye, Libya, Somali, İran, Yemen ve Sudan vatandaşlarına 3 ay boyunca vize yasağı ve ABD Mülteci Programı'nın 4 ay süreyle askıya almasını öngören başkanlık kararnamesinin belli koşullar altında uygulanabilmesine hükmetmişti.

Mahkeme, davayla ilgili ilk sözlü savunmaların ekim ayındaki duruşmada alınacağı belirtilmişti.

Etiketler: Trump, ABD Başkanı, Yüksek Mahkeme, vize yasağı
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