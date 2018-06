Trump'tan yeni zirve mesajı: Büyük şeylerin başlangıcı olacak

ABD ve Kuzey Kore arasında yapılacak tarihi zirve için geri sayım başladı. ABD Başkanı Donald Trump zirve hakkındaki yeni mesajında, "Kuzey Kore ile Singapur'daki buluşma, umarım ki büyük şeylerin başlangıcı olacak. Çok yakında göreceğiz" dedi.

