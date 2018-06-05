Trump'tan yeni zirve mesajı: Büyük şeylerin başlangıcı olacak

ABD ve Kuzey Kore arasında yapılacak tarihi zirve için geri sayım başladı. ABD Başkanı Donald Trump zirve hakkındaki yeni mesajında, "Kuzey Kore ile Singapur'daki buluşma, umarım ki büyük şeylerin başlangıcı olacak. Çok yakında göreceğiz" dedi.

Meeting in Singapore with North Korea will hopefully be the start of something big...we will soon see! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 Haziran 2018

Görüşmenin detayları belirlendi

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump ile Kim Jong-un arasındaki ilk görüşmenin, 12 Haziran'da Singapur'da yerel saatle 09.00'da yapılacağını söyledi.

Zirveyle ilgili hazırlıkların çok iyi şekilde devam ettiğini aktaran Sanders, "Başkan her gün ulusal güvenlik ekibinden Kuzey Kore ile ilgili günlük brifingini alıyor. Bu kapsamda (Trump ile Kim arasında) ilk görüşmenin 12 Haziran'da Singapur'da yerel saatle 09.00'da başlayacağını söyleyebilirim" dedi.

Kim tehdit etmiş, Trump vazgeçmişti

Kim, ABD’nin Güney Kore ile ortak askeri tatbikat yapmaya başlamasından dolayı Donald Trump’ı, Singapur zirvesine katılmamakla tehdit etmişti. Başkan Trump da bu tehdidin ardından Kuzey Kore liderine mektup yazmış, Kim Jong-un'un son açıklamalarına "öfke ve açık düşmanlık" diyerek 12 Haziran’da yapılacak zirveye katılmaktan vazgeçmişti.

Kuzey Kore yeşil ışık yaktı

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan 25 Mayıs'ta, Trump'ın zirveyi iptal etmesine rağmen ABD ile görüşmelere açık olduklarından bahsetmiş, Trump aynı gün, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bir araya geleceği bir zirveye hala açık olduğunu söylemişti.

ABD'den u dönüşü

ABD Başkanı Trump 1 Haziran'da yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim ile daha önce planlandığı gibi 12 Haziran'da Singapur'da bir araya geleceğini belirtmişti.

Trump açıklamayı, Kuzey Koreli üst düzey yetkili Kim Yong-çol ile Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından yapmıştı.

Kaynak: TRT Haber