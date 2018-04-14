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Buradasınız : » » Trump'tan yeni tweet: Operasyon mükemmeldi, daha iyi bir sonuç olamazdı

Trump'tan yeni tweet: Operasyon mükemmeldi, daha iyi bir sonuç olamazdı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye operasyonunun ardından Twitter'dan yeni bir mesaj paylaştı.

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Trumptan yeni tweet: Operasyon mükemmeldi, daha iyi bir sonuç olamazdı

Trump mesajında, "Dün gece operasyon mükemmeldi. İngiltere ve Fransa'ya askeri katkılarından dolayı teşekkür ederim. Bundan daha iyi bir sonuç olamazdı. Görev tamamlandı." dedi. 

 

 

Trump ardından attığı mesajda ise, "Ordumuzla gurur duyuyorum. Milyarlarca dolarlık onaylanmış harcama sonrasında sahip olduğumuz en iyi şey olacak. Hiç kimse ya da hiçbir şey ona yakın dahi olmayacak." dedi. 

 

 

 3.Dünya Savaşı rüzgarı estirdi

Trump’ın  geçtiğimiz günlerde saldırı planına dair attığı ilk tweet ile bir anda üçüncü dünya savaşı rüzgarları esti. Rusya’ya seslenen ABD Başkanı, “hazır olun füzeler geliyor” diyordu.

"Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. Rusya hazırlıklı ol, füzeler gelecek. Hepsi iyi, yeni ve akıllı füzeler. Kendi insanlarını gazla öldüren ve bununla eğlenen bir hayvanla ortak olmamalıydın."

 

 

Hemen ardından kafaları karıştıran bir tweet daha

Trump'ın akıllı füze mesajının üzerinden 24 saat geçmeden Suriye’yi vurmak için hiç bir zaman tarih vermediğini söyledi, “Hemen de vurabiliriz, hiç vurmayabiliriz de” dedi.

"Suriye'ye ne zaman saldıracağımızı hiç söylemedim. Hemen de vurabiliriz hiç vurmayabiliriz de. Her halükarda, benim yönetimimde ABD bölgeden DAEŞ'i sürmek için büyük işler yaptı. Hakettiğimiz, "Teşekkürler Amerika" nerede?"

 

Operasyon nasıl başladı?

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerini vurulması talimatını verdi.

Açıklamasından dakikalar sonra ABD, Fransa ve İnglitere ile, sabaha karşı 4 sularında başkent Şam ile, Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentlerindeki askeri noktaları bombaladı.

7 Nisan Duma katliamı sonrası operasyon sinyali

Trump, Esed rejiminin Duma'da sivillere kimyasal silahla saldırı düzenlemesinin ardından operasyon sinyalini verdi.

Trump, rejime verilecek tepkiyle ilgili masada pek çok askeri seçenek olduğunu, güçlü bir tepki göstereceklerini sözlerine ekledi.

78 sivil kimyasal saldırıda can verdi

Suriye'de Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: twitter, Trump
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