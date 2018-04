Trump'tan yeni Suriye açıklaması: Hemen de vurabiliriz, vurmayabiliriz de

Kişisel hesabından yeni tweet atan Trump, Suriye için, "Suriye'ye ne zaman saldıracağımızı hiç söylemedim. Hemen de vurabiliriz hiç vurmayabiliriz de. Her halükarda, benim yönetimimde ABD bölgeden DAEŞ'i sürmek için büyük işler yaptı. Hakettiğimiz, "Teşekkürler Amerika" nerede?" dedi.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”