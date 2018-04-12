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Buradasınız : » » Trump'tan yeni Suriye açıklaması: Hemen de vurabiliriz, vurmayabiliriz de

Trump'tan yeni Suriye açıklaması: Hemen de vurabiliriz, vurmayabiliriz de

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Suriye'ye ne zaman saldıracağını söylemediğini, bu saldırının çok yakın zamanda gerçekleşebileceğini ya da hiç gerçekleşmeyebileceğini açıkladı.

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Trumptan yeni Suriye açıklaması: Hemen de vurabiliriz, vurmayabiliriz de

Kişisel hesabından yeni tweet atan Trump, Suriye için, "Suriye'ye ne zaman saldıracağımızı hiç söylemedim. Hemen de vurabiliriz hiç vurmayabiliriz de. Her halükarda, benim yönetimimde ABD bölgeden DAEŞ'i sürmek için büyük işler yaptı. Hakettiğimiz, "Teşekkürler Amerika" nerede?" dedi.

Trump ne demişti?

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Rusya’yı tehdit etmiş, "Rusya hazırlıklı ol, füzeler gelecek. Hepsi iyi, yeni ve 'akıllı' füzeler. Kendi insanlarını gazla öldüren ve bununla eğlenen bir hayvanla ortak olmamalıydın" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

"Duyarsız ABD'nin hamlesine şaşırmadık"

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın füze mesajıyla ilgili, "Suriye'de terörizmi destekleyen duyarsız ABD rejiminden gelen bu hamleye şaşırmadık" açıklamasını yapmıştı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya açıklama yapan bir Bakanlık kaynağı, "fabrikasyon yalanlarla Suriye'nin hedef gösterildiğini" savunmuştu.

Rusya: Akıllı füzeler teröristlere doğru uçmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise, Trump'ın attığı tweet hakkında, "Akıllı füzeler teröristlere doğru uçmalı, meşru hükümete değil" demişti.

Rus Sözcü ayrıca, ABD'nin Suriye'ye olası bir saldırısının, Suriye'de "kimyasal olduğu düşünülen saldırıya dair kanıtları yok etme girişimi olabileceğini" belirtmişti.

Suriye'ye doğru kritik adımlar atılıyor

ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye'de onlarca kişinin hayatını kaybettiği kimyasal silah saldırısına karşı Suriye'yi vurup vurmama konusunda istişareler yapıyor.

Rusya ve ABD, Pazartesi günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye'deki kimyasal saldırılar hakkında uluslararası bir soruşturma için getirdikleri ayrı önerileri karşılıklı olarak engelledi.

ABD Başkanı Trump Pazartesi yaptığı açıklamada, kimyasal silah saldırısının sorumlusunun belirlenmesinden sonra hızlı ve güçlü bir karşılık verileceğini söyledi. Trump, Suriye'yi izleyebilmek için hafta sonu programlarını iptal etti.

Fransa'da konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suriye'de kimyasal silah kullanılan saldırıya karşı yapılacak bir askeri operasyona, ülkesinin de katılabileceğini söyledi.

Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi Alexander Zasypkin, Suriye'ye fırlatılacak her Amerikan füzesinin havada vurulacağını ve fırlatma rampalarının da hedef alınacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Trump'ın "silahsızlanma" mesajına cevap olarak, "Bu iyi bir fikir. Hadi sizin kimyasal silahlarınızdan başlayalım" dedi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, "Suriye'de terörü destekleyen ABD'nin, fabrikasyon yalanlarla saldırı planladığını" savundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump'ın ülkesine yönelik tehdit açıklamaları sonrası, dünyadaki durumun endişe verici olduğunu ve sağduyunun hakim olması gerektiğini söyledi. 

Kaynak: TRT Haber

 

Etiketler: twitter, Trump, suriye, operasyon, abd
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