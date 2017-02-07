Trump'tan vize yasağı açıklaması

ABD Başkanı Trump, DEAŞ karşıtı koalisyon ortaklarının salonda bulunan temsilcilerine teşekkür ederek, "Biz iftiharla yanınızdayız ve sizin güvenliğiniz için savaşıyor olacağız. Onlar da bizim güvenliğimiz ve özgürlüğümüz için savaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Bugün burada tek ses olarak ölüm ve yıkım kuvvetlerine şu mesajı veriyoruz: Amerika ve müttefikleri sizi yenecek. Onları yeneceğiz. Radikal İslami terörü yeneceğiz. Onların ülkemizde kökleşmesine müsaade etmeyeceğiz." diyen Trump, yedi İslam ülkesi vatandaşlarına uyguladığı vize ve ülkeye giriş yasağına işaret ederek, "Son günlerde ne yaptığımızı gördünüz. Bizi ve ülkemizi yok edecek olanların değil, sadece bizi seven, sevmek isteyen ve ülkemizi nihayetinde sevecek olanların girişine müsaade edecek güçlü bir programa ihtiyacımız var." şeklinde konuştu. AA

