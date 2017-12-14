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Trump'tan vergi indirimi açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, vergi indirimleri tasarısının "çok çok yakında yasalaşacağını" söyledi.

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Trumptan vergi indirimi açıklaması

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, "başkan seçilmeden önce Amerikalılara verdiği vergi indirimi sözünü yerine getirmesine sadece günler kaldığını" belirtti.

"Amerikalılara, Noel için büyük bir vergi indirimi vermek istiyorum." diyen Trump, "çok çok yakında yasalaşacak" yeni vergi düzenlemesinin Amerikalı ailelere daha fazla istihdam ve daha yüksek kazanç olarak geri döneceğini dile getirdi.

Senato ve Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin ortak vergi tasarısında uzlaşmaya çok yakın olduğunu ifade eden Trump, Demokratların ise tasarıya sadece siyasi nedenlerle karşı çıktığını öne sürdü.

Amerikan basınında dün çıkan haberlerde, vergi tasarısına yönelik uzlaşma sürecini yürüten Cumhuriyetçi vekillerin, mevcut durumda yüzde 35 seviyesinde bulunan Kurumlar Vergisinin yüzde 21'e indirilmesi konusunda anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

Cumhuriyetçilerin uzlaşma sürecinde hazırladıkları ortak vergi tasarısını cuma günü açıklaması ve haftaya oylamaya sunması bekleniyor. Uzlaşı tasarısı Kongrenin her iki kanadında kabul edilmesi durumunda, son aşama olarak Başkan Donald Trump'ın imzasına sunulacak. 

Kaynak: AA

Etiketler: ABD başkanı Trump, Vergi indirimleri, vergi
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