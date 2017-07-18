Trump'tan Venezuela lideri Maduro'ya suçlama

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da geçen pazar günü yapılan sembolik referandum sonucuna ilişkin değerlendirmesinde, "halkın taleplerine kulak tıkadığı" gerekçesiyle bu ülkenin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu suçladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'daki sembolik referanduma ilişkin değerlendirmeleri paylaşıldı.

Açıklamada Trump, "Venezuela halkı bir kez daha demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğünden yana olduğunu açıkça gösterdi ancak onların güçlü ve cesur eylemleri, diktatör olma rüyası gören kötü bir lider tarafından gözardı edilmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Venezuela'da serbest ve adil seçimler için bir kez daha çağrı yapan Trump, Devlet Başkanı Nicolas Maduro rejiminin 30 Temmuz'da kurucu meclis oluşturulması planını uygulaması halinde "ABD'nin güçlü ve süratli ekonomik adımlar atacağını" kaydetti.

"Milyonlarca Venezuelalının sesi gözardı edilmemeli"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de yazılı bir açıklama yaparak, sembolik referandumun önemli ve değerli olduğunu belirtti.

Maduro rejiminin yeni bir anayasa için kurucu meclis oluşturulması teklifinin ülkedeki demokratik yapıyı sarsacağını öne süren Nauert, "Milyonlarca Venezuelalının sesi gözardı edilmemelidir. ABD, Venezuela yönetimine kurucu meclis önerisinden vazgeçme çağrısı yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.