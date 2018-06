Trump'tan Twitter'da demokratlara eleştiri

Bu yıl Kanada'da yapılacak G7 zirvesinde ana gündemi, ABD'nin başlattığı ve kısa sürede küresel bir krize dönüşen vergi kararları olacak. Zirveye ev sahipliği yapacak Kanada ile birlikte diğer ülkeler, ABD'ye karşı yaptırım kararları almalarının ardından Trump'la ilk kez yüz yüze görüşecek.

"G7'de mücadele etmek için gitmeye hazırlanıyorum"

Trump bugün Twitter'dan paylaştığı mesajında, hem Kanada'daki G7 zirvesine hem de ülkesindeki demoktarlara mesaj gönderdi.

"Bu bir ironi değil mi? Kanada'daki G7 zirvesinde ülkemizin ticareti için mücadele etmeye hazırlanıyorum. (Yaptığımız gelmiş geçmiş en kötü anlaşma) Ardından Kuzey Kore ve nükleer problemler için Singapur'a gideceğim. Ancak geri döndüğümde evde hala cadı avını zorlayan 13 demokrat olacak."

Isn’t it Ironic? Getting ready to go to the G-7 in Canada to fight for our country on Trade (we have the worst trade deals ever made), then off to Singapore to meet with North Korea & the Nuclear Problem...But back home we still have the 13 Angry Democrats pushing the Witch Hunt!