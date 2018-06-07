Trump'tan Twitter'da demokratlara eleştiri

Bu yıl Kanada'da yapılacak G7 zirvesinde ana gündemi, ABD'nin başlattığı ve kısa sürede küresel bir krize dönüşen vergi kararları olacak. Zirveye ev sahipliği yapacak Kanada ile birlikte diğer ülkeler, ABD'ye karşı yaptırım kararları almalarının ardından Trump'la ilk kez yüz yüze görüşecek.

"G7'de mücadele etmek için gitmeye hazırlanıyorum"

Trump bugün Twitter'dan paylaştığı mesajında, hem Kanada'daki G7 zirvesine hem de ülkesindeki demoktarlara mesaj gönderdi.

"Bu bir ironi değil mi? Kanada'daki G7 zirvesinde ülkemizin ticareti için mücadele etmeye hazırlanıyorum. (Yaptığımız gelmiş geçmiş en kötü anlaşma) Ardından Kuzey Kore ve nükleer problemler için Singapur'a gideceğim. Ancak geri döndüğümde evde hala cadı avını zorlayan 13 demokrat olacak."

Isn’t it Ironic? Getting ready to go to the G-7 in Canada to fight for our country on Trade (we have the worst trade deals ever made), then off to Singapore to meet with North Korea & the Nuclear Problem...But back home we still have the 13 Angry Democrats pushing the Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Haziran 2018

ABD'nin başlattığı ticaret savaşı

ABD'nin AB ülkelerinden ithal ettiği çelik ve alüminyuma uygulamak istediği ek gümrük vergisine yönelik muafiyetin bitmesine saatler kala Beyaz Saray'dan açıklama gelmiş, Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'ya uygulanacak yeni çelik ve alüminyum tarifelerinin 1 Haziran'a ertelendiği duyurulmuştu.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross Mayıs sonunda basına telefonla yaptığı açıklamada, bu ülkelerden (AB, Kanada ve Meksika) gelen çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını söylemişti.

Vergi kararı sanayileşmiş G7 ülkelerini öfkelendirmiş ve Kanada ile Meksika'dan hemen karşı önlemler gelirken AB de misillemeye hazır olduğunu açıklamıştı.

AB, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma uygulamayı planladığı ilave gümrük vergilerine karşı yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı 10 sayfalık ürün listesi hazırlamıştı.

Listede, fıstık ezmesi, kot pantolon, motosiklet, nevresim, ruj, çelik gaz tankı, haddelenmiş çelik, boru, tüp, ızgara, lavabo, vantilatör, merdiven, yat, barbunya, pirinç, viski, yaban mersini, portakal suyu, tütün ve puro gibi çeşitli ürünler var.

Kaynak: TRT Haber