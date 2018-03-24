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Buradasınız : » » Trump'tan transseksüellere ordu yasağı

Trump'tan transseksüellere ordu yasağı

ABD Başkanı Donald Trump, transseksüel bireylerin istisnalar dışında orduda görev yapmasını yasaklayan bir karara imza attı.

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Trumptan transseksüellere ordu yasağı

ABD Başkanı Donald Trump, transseksüel bireylerin asker olabilmelerine imkan sağlayan önceki talimatını iptal etti.

Açıklama Beyaz Saray'dan geldi. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de yasakla ilgili yeni bir düzenleme yapabilecek. 

Ameliyat ve ilaç tedavisi de dahil kayda değer düzeyde tıbbi yardıma ihtiyaç duyan 'cinsel disfori' teşhisi konulan kişilerin orduya girmesinin veya orduda kalmasının, askeri etkinlik açısından risk oluşturcağı yönündeki çalışmalara işaret edildi.

Obama, Haziran 2016’da Pentagon’un transseksüel personel istihdam etmesi ve bu anlamda eğilimi olan personelin tıbbi masraflarının karşılanmasına karar vermiş ve uygulamaya geçilmesi için Pentagon’a bir yıl süre tanıdı.

Trump karşıydı

Ancak sürenin dolması üzerine Trump, transseksüellerin orduya alınmasına karşı olduğunu söyledi ve söz konusu uygulamaya geçişi durdurdu.

Washington Bölge Mahkemesi ise Trump’ın transseksüellerin Amerikan ordusuna alınmasını engelleyen kararını kasım ayında iptal etme kararı aldı.

Ardından Pentagon, Trump’ın itirazına rağmen 1 Ocak 2018'den itibaren transseksüellerin orduya katılmasına izin vereceğini açıkladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Trump, transseksüeller
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