Trump'tan Tillerson'u görevden almasının ardından ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Rex Tillerson'u Dışişleri Bakanlığı görevinden alarak yerine Mike Pompeo'yu atama kararına ilişkin Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump, Tillerson'un göreve kendini adamışlığı ve yaptığı hizmetlerden dolayı çok memnun olduğunu söyledi.

"Rex ve ben uzun zamandan beri bu konuyu konuşuyoruz. Aslında iyi anlaşıyorduk fakat bazı konularda farklı görüşlere sahiptik. İran anlaşmasına baktığımız zaman, bence bu berbat. Galiba onun için çok fazla sorun yoktu. Ben ya (İran anlaşması) koparmak ya da bir şey yapmak istedim, o ise farklı düşündü."

"Tillerson ile bu konuyu fazla konuşmadım"

Tillerson'u görevden alma kararını kendisinin verdiğini anlatan Trump, "Dürüst olmak gerekirse Tillerson ile bu konuyu fazla konuşmadım. Kararı kendim verdim." dedi.

Pompeo'ya övgüler yağdırdı

Trump, Dışişleri Bakanlığına atadığı Mike Pompeo'dan ise övgüyle bahsetti.

"Pompeo ve ben aynı fikirlere sahibiz. Müthiş bir enerjisi ve bilgi birikimi var. Çok iyi bir ilişkimiz var ve zaten bu sebepten dolayı Dışişleri Bakanlığı görevine atadım."

Ne olmuştu?

Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alarak yerine ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo'yu getireceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tillerson'a hizmetlerinden ötürü teşekkür etmiş ve Pompeo'nun, ABD'nin yeni dışişleri bakanı olacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA