Trump'tan ticaret savaşı başlatan politikasına övgü

ABD ve Çin arasında başlayan ve kısa sürede küresel bir ekonomik savaş başlatan gümrük vergisi uygulamaları hız kesmeden sürüyor. ABD'nin 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya yönelik adımı bugün atıldı. ABD'nin kararına misilleme yapma kararı veren Çin de ABD'ye aynı şartlarda cevap verdi.

Ticaret savaşını başlatan politikasını övdü

ABD Başkanı Donald Trump ise dün attığı tweet ile başlattığı savaşı övdü. Trump, "Cumhuriyetçi liderlik sayesinde, Amerika yeniden kazanıyor ve yeniden saygın bir ülke oluyor. Çünkü biz, sonunda Amerika'yı ilk sıraya koyuyoruz" dedi.

Thanks to REPUBLICAN LEADERSHIP, America is WINNING AGAIN - and America is being RESPECTED again all over the world. Because we are finally putting AMERICA FIRST!