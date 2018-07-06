Trump'tan ticaret savaşı başlatan politikasına övgü

ABD ve Çin arasında başlayan ve kısa sürede küresel bir ekonomik savaş başlatan gümrük vergisi uygulamaları hız kesmeden sürüyor. ABD'nin 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya yönelik adımı bugün atıldı. ABD'nin kararına misilleme yapma kararı veren Çin de ABD'ye aynı şartlarda cevap verdi.

Ticaret savaşını başlatan politikasını övdü

ABD Başkanı Donald Trump ise dün attığı tweet ile başlattığı savaşı övdü. Trump, "Cumhuriyetçi liderlik sayesinde, Amerika yeniden kazanıyor ve yeniden saygın bir ülke oluyor. Çünkü biz, sonunda Amerika'yı ilk sıraya koyuyoruz" dedi.

Thanks to REPUBLICAN LEADERSHIP, America is WINNING AGAIN - and America is being RESPECTED again all over the world. Because we are finally putting AMERICA FIRST! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 Temmuz 2018

ABD - Çin ticaret savaşının gelişimi

ABD ile Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin Mart ayında ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirilmesi kararı aldı.

Bu gelişmenin hemen ardından ABD yönetimi, Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle bini aşkın Çin menşeli ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıkladı.

Trump, Çin'in ardından hedefi büyüttü

Trump, Çin'e uyguladığı politikayı diğer ülkelere de uygulamaya karar vermesinin ardından Kanada, Meksika, AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'ye çelik ve alüminyum ticaretinde sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı.

AB, ABD'nin gümrük vergilerinden tamamen muaf tutulma çağrısı yapmış ancak müzakerelerden bir uzlaşı çıkmamıştı.

AB, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma uygulamayı planladığı ilave gümrük vergilerine karşı yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı 10 sayfalık ürün listesi hazırlamıştı.

Aralarında mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi yüzlerce farklı ürün olan listeyle AB, ABD'yi kararından vazgeçirmeye çalışmıştı. Ancak ABD geri adım atmadı.

ABD'li şirketler de zarar gördü

Trump'ın açtığı savaş diğer ülkelerin yanında ABD ekonomisine de zarar verdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşından zarar görmeye başlayan Amerikan iş dünyası, Beyaz Saray'ın gümrük vergilerine savaş açtı.

ABD'nin en büyük iş dünyası örgütü olan ABD Ticaret Odası, Amerikan halkını, "Kongre üyelerinden Trump’ın tarifelerine karşı ellerinden gelen her şeyi yapmalarını talep etmeye" çağırdı.

Ticaret savaşı Türkiye'yi nasıl etkiledi?

ABD'nin demir çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulamasından Türkiye muaf tutulmadı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 22 ABD ürününe 300 milyon dolarlık ek gümrük vergisi getirildiğini açıkladı.

Türkiye, önlemlere karşılık ithalatı yaklaşık 1,8 milyar dolar seviyesindeki ABD menşeli kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün, çeltik, viski, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya ürünlerinde aynı şekilde 266,5 milyon dolar vergi yükü oluşturacak karşı tedbir uygulayacak.

Kaynak: TRT Haber