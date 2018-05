Trump'tan ticaret krizi mesajı: Başka bir plan uygulamak zorunda kalacağız

Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında ABD ve Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin gidişatından memnun olmadığını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından konuyla ilgili bir mesaj paylaştı.

Trump, "Çin'le anlaşma görüşmeleri iyi gidiyor ancak sonunda tamamlanması zor olan başka bir plan uygulamak zorunda kalacağız" dedi.

Our Trade Deal with China is moving along nicely, but in the end we will probably have to use a different structure in that this will be too hard to get done and to verify results after completion.