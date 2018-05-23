Trump'tan ticaret krizi mesajı: Başka bir plan uygulamak zorunda kalacağız

Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında ABD ve Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin gidişatından memnun olmadığını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından konuyla ilgili bir mesaj paylaştı.

Trump, "Çin'le anlaşma görüşmeleri iyi gidiyor ancak sonunda tamamlanması zor olan başka bir plan uygulamak zorunda kalacağız" dedi.

Our Trade Deal with China is moving along nicely, but in the end we will probably have to use a different structure in that this will be too hard to get done and to verify results after completion. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 Mayıs 2018

ABD ile Çin arasında ticaret krizi

Trump yönetiminin 9 Mart'ta, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesinin ardından, 1300 Çin menşeli ürününe yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığı bildirilmişti.

Pekin yönetimi de fitili ateşlenen ticaret savaşına cevap olarak, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirildiğini ilan etmiş, birkaç gün önce de ABD menşeli 50 milyar dolar değerindeki 106 ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirileceğini açıklamıştı.

ABD ile Çin arasında yaşanan ve küresel piyasaları da etkileyen ticaret krizini çözüme ulaştırmak için ABD'den bir heyet Pekin'e giderek iki günlük bir görüşme yapmıştı. Görüşmelerde ABD'nin uzun ticaret talepleri listesi üzerinde anlaşmaya varılamamıştı.

Amerikalı ve Çinli yetkililer, Çin'in üst düzey ekonomi danışmanı Liu He'nin ziyareti öncesinde ticaret anlaşmazlıklarını görüşmek için Cuma günü Washington'da bir araya gelmişti.

Görüşmelerin ardından genel hatlarda anlaşan taraflar, gümrük vergilerini askıya aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber