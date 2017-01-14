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Buradasınız : » » Trump'tan sürpriz Rusya açıklaması

Trump'tan sürpriz Rusya açıklaması

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, ülkesinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları kaldırma sinyali verdi.

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Trumptan sürpriz Rusya açıklaması

Wall Street Journal gazetesine konuşan Donald Trump,  ABD'nin Rusya ve Çin'le kuracağı ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkanlık görevini 20 Ocak'ta Barack Obama'dan devraldıktan sonra ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları bir süre devam ettireceğini belirten Trump, Moskova ile iyi ilişkiler geliştirilirse yaptırımların kaldırılabileceğini dile getirdi.

Trump, "İyi geçinirseniz ve Rusya bize gerçekten yardımcı olursa neden iyi şeyler yapan birisine yaptırım uygulayasınız?" dedi.

ABD'nin "Tek Çin" politikası

Trump  ABD, Çin ilişkilerinde önemli bir yere sahip olan Tek Çin politikası hakkında da, "Tek Çin dahil herşey müzakere edilebilir" ifadelerini kullandı.

Trump, Çin'in para ve ticaret politikalarında gelişme görmeyene kadar Tek Çin politikasına uymayacağını belirtti. 

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