  • 10 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.611
    EURO 4.115
  • BIST 101031.57
    ALTIN 140.514
Buradasınız : » » Trump'tan suçlama: Gizli belgeleri medyaya sızdırdı

Trump'tan suçlama: Gizli belgeleri medyaya sızdırdı

ABD Başkanı Donald Trump, eski FBI Direktörü James Comey'i gizli bilgileri medyaya sızdırmakla suçladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Trumptan suçlama: Gizli belgeleri medyaya sızdırdı

ABD Başkanı Donald Trump, eski FBI Direktörü James Comey'i gizli bilgileri medyaya sızdırmakla suçladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "James Comey medyaya gizli bilgileri sızdırdı. Bu oldukça yasa dışı!" ifadelerini kullandı.

Eski FBI Direktörü Comey, geçen ay ABD Kongresinde verdiği ifadede, Trump yönetiminin "görevine son verildikten sonra kendisini karaladığını" ve "FBI hakkında yalan söylediğini" öne sürmüştü.

Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birçok düzmece ifade ve yalana rağmen tam ve katıksız bir aklanma çabası. Vay be, bilgi sızdıran Comey'miş." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Etiketler: Trump, James Comey, ABD Başkanı, FBI
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER