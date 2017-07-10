Trump'tan suçlama: Gizli belgeleri medyaya sızdırdı

ABD Başkanı Donald Trump, eski FBI Direktörü James Comey'i gizli bilgileri medyaya sızdırmakla suçladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "James Comey medyaya gizli bilgileri sızdırdı. Bu oldukça yasa dışı!" ifadelerini kullandı.

Eski FBI Direktörü Comey, geçen ay ABD Kongresinde verdiği ifadede, Trump yönetiminin "görevine son verildikten sonra kendisini karaladığını" ve "FBI hakkında yalan söylediğini" öne sürmüştü.

Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birçok düzmece ifade ve yalana rağmen tam ve katıksız bir aklanma çabası. Vay be, bilgi sızdıran Comey'miş." değerlendirmesinde bulunmuştu.