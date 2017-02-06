Trump'tan şaşırtan sözler

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Fox News'a verdiği röportajda ülkesi hakkında şoke edici yorumda bulundu.

Röportajı yapan gazetecinin 'Putin bir katil' sözlerine Trump, Amerika Birleşik Devletleri masum mu karşılığını verdi.

Trump, Fox News'ta Bill O'Reilly'nin sorularını cevaplandırdı.

Trump, O'Reilly'nin, 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e saygı duyuyor musunuz?' sorusuna "Birçok insana saygı duyuyorum. Ama bu onunla birlikte hareket edeceğim anlamına gelmiyor. O ülkesinin lideri. Rusya'yla birlikte hareket etmenin, etmemekten daha iyi olduğunu düşünüyorum" cevabını verdi.

O'Reilly'nin, "Ama o bir katil, Putin bir katil" sözlerine tepkisine ise "Çok fazla katil var. Bizim de birçok katilimiz var. Ne düşünüyorsun? Ülkemizin masum olduğunu mu?" şeklinde karşılık verdi.

Trump'tan İran'a 'terörist' suçlaması

Trump, İran ile imzalanan nükleer anlaşmayı değerlendirdi.

Barack Obama yönetimini P5+1 ülkeleriyle, İran ile imzaladıkları nükleer anlaşmasının hayatında gördüğü en kötü anlaşma olduğunu ifade eden Trump, Obama yönetiminin hiçbir sebep yokken imzaladığını söyledi.

Anlaşmadan çekilip çekilmeyeceğine yönelik soruya "göreceğiz" cevabını veren Trump, "Şunu söyleyebilirim, ülkemiz onların umurunda değil. Onlar bir numaralı terörist devlet. Her tarafa para ve silah gönderiyorlar." ifadelerini kullandı.

