  • 18 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.103
    EURO 5.074
  • BIST 108620.8
    ALTIN 177.444
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Trump'tan Rusya'ya mektup: Yaptırım planı uygulanmayacak

Trump'tan Rusya'ya mektup: Yaptırım planı uygulanmayacak

Washington'daki Rusya Büyükelçiliği, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden yaptırımlara yönelik açıklamaların yer aldığı bir mektup aldıklarını açıkladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Trumptan Rusyaya mektup: Yaptırım planı uygulanmayacak

Mektupta, Trump'ın Rusya'ya herhangi bir acil yaptırım planını uygulamaya koymayacağı vurgulandı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Nikki Haley Pazar günü, Washington'ın Rusya'ya, Beşşar Esed rejimine verdiği destekten dolayı yeni yaptırımlar getirmeye hazırlandığını duyurmuştu.

"Yaptırımlar onaylanmayabilir"

Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili ise, Trump'ın Rusya'ya ek yaptırımlar getirmeyi ertelediğini ve Moskova'nın "yeni bir siber saldırı ya da başka bir provokasyon yapmadığı sürece" bu yaptırımları onaylamayabileceğini söylemişti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: yaptırım, Trump, rusya, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER