Trump'tan Rusya'ya mektup: Yaptırım planı uygulanmayacak

Mektupta, Trump'ın Rusya'ya herhangi bir acil yaptırım planını uygulamaya koymayacağı vurgulandı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Nikki Haley Pazar günü, Washington'ın Rusya'ya, Beşşar Esed rejimine verdiği destekten dolayı yeni yaptırımlar getirmeye hazırlandığını duyurmuştu.

"Yaptırımlar onaylanmayabilir"

Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili ise, Trump'ın Rusya'ya ek yaptırımlar getirmeyi ertelediğini ve Moskova'nın "yeni bir siber saldırı ya da başka bir provokasyon yapmadığı sürece" bu yaptırımları onaylamayabileceğini söylemişti.

Kaynak: Reuters