  • 11 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Trump'tan Rusya'ya: Hazır ol, füzelerimiz geliyor

ABD Başkanı Trump, "Rusya hazırlıklı ol, füzeler gelecek. Hepsi yeni ve akıllı füzeler. Kendi insanlarını gazla öldüren ve bununla eğlenen bir hayvanla partner olmamalıydın" dedi.

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Trumptan Rusyaya: Hazır ol, füzelerimiz geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Rusya’ya yüklendi. Trump, “Rusya hazırlıklı ol, füzeler gelecek. Hepsi iyi, yeni ve "akıllı" füzeler.  Kendi insanlarını gazla öldüren ve bununla eğlenen bir hayvanla partner olmamalıydın" dedi.

Trump diğer mesajında ise "Rusya ile ilişkilerimiz her zaman olduğundan daha kötü durumda ve soğuk savaş da buna dahil. Ancak bunun için hiçbir sebep yok. Rusya bizden ekonomilerine yardım etmemizi istiyor. bu çok kolay ve bütün ulusların iş birliği içinde çalışmasına ihtiyacımız var. Silah yarışını durdurur musun?" dedi. 

 

Başkan Trump, Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'daki sivilleri hedef alan kimyasal saldırısına tepki göstermiş ve "Suriye'deki akılsız kimyasal saldırıda, aralarında kadınlar ve çocukların da olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Zulüm alanı, Suriye ordusu tarafından tecrit edildi ve kuşatıldı. Bölge, dış dünyaya tamamen erişilemez hale getirildi. Başkan Putin, Rusya ve İran, hayvan Esed'i destekledikleri için sorumlu. Büyük bedeli olacak ifadelerini kullanmıştı.

 

 

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