Trump'tan Rusya'ya: Hazır ol, füzelerimiz geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Rusya’ya yüklendi. Trump, “Rusya hazırlıklı ol, füzeler gelecek. Hepsi iyi, yeni ve "akıllı" füzeler. Kendi insanlarını gazla öldüren ve bununla eğlenen bir hayvanla partner olmamalıydın" dedi.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

Trump diğer mesajında ise "Rusya ile ilişkilerimiz her zaman olduğundan daha kötü durumda ve soğuk savaş da buna dahil. Ancak bunun için hiçbir sebep yok. Rusya bizden ekonomilerine yardım etmemizi istiyor. bu çok kolay ve bütün ulusların iş birliği içinde çalışmasına ihtiyacımız var. Silah yarışını durdurur musun?" dedi.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?