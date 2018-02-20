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Trump'tan Rus balistik füzelerine inceleme talimatı

Trump, Rus RS-26 balistik füze programının incelenmesi için Dışişleri ve Savunma bakanları ile Genelkurmay Başkanı ve Ulusal İstihbarat Direktörü'nü yetkilendirdi.

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Trumptan Rus balistik füzelerine inceleme talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri ve Savunma bakanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığı ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne, Rusya'nın RS-26 tipi balistik füzeleri ile 1987'de ABD ile Rusya arasında imzalanan nükleer kuvvetlerle anlaşmaları ihlal edip etmediğini inceleme talimatı verdi.

Beyaz Saray tarafından duyurulan tebligatta, Trump'ın, 2018 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın 1245'inci maddesinde yer alan Rus RS-26 balistik füze programının incelenmesi için Dışişleri ve Savunma bakanları ile Genelkurmay Başkanı ve Ulusal İstihbarat Direktörü'nü yetkilendirdiği belirtildi.

Donald Trump'ın 12 Aralık 2017'de imzaladığı yasanın 1245'inci maddesinde, yasanın kanunlaşmasından sonra 90 gün içerisinde, Dışişleri ve Savunma bakanları ile Genelkurmay Başkanı ve Ulusal İstihbarat Direktörü'nün, Başkan'ın talimatıyla gerekli incelemeleri yapıp ABD Kongresi'ne iletmesi gerektiği belirtiliyor.

Söz konusu madde, ABD ile Rusya arasında 2011'de yürürlüğe giren Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (NEW START) ile 1987'de imzalanan Orta Ölçekli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın ihlal edilip edilmediğinin tespitini öngörüyor.

Rusya'nın RS-26 adlı orta ölçekli balistik füzelerini savaş başlıkları ile test ettiği kaydedilen yasa maddesinde, Rusya'nın, söz konusu füzenin de NEW START Anlaşması'nın ana sınırlamalarının kapsamını ve bu sistemi göstermeyi kabul edip etmediğinin belirlenmesi talep ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: abd başkanı donald trump, beyaz saray, rusya, balistik füze
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