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Trump'tan Robert De Niro'ya tepki

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün bir programda kendisine küfreden Amerikalı aktör Robert De Niro'ya sert sözlerle tepki gösterdi.

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Trumptan Robert De Niroya tepki

Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Robert De Niro, katıldığı 72'nci Tony Ödülleri töreninde ABD Başkanı Donald Trump'a küfretmiş, o sözleri salonda ayakta alkışlanmıştı. 

Singapur'dan ABD'ye dönüş yolunda Twitter hesabından açıklamalar yapan ABD Başkanı Trump, önceki gün kendisine bir programda küfreden aktör De Niro'yu sert şekilde eleştirdi.


 

"Çok düşük IQ'su olan Robert De Niro, filmlerde gerçek boksörlerden kafasına çok fazla yumruk yemiş. Dün gece onu izledim, onun 'sersemlemiş' olduğuna inandım. Sanırım ekonomimizin istihdamda şu anda en iyi durumda olduğunun ve birçok şirketin yeniden ülkeye döndüğünün farkında değil. Uyan sersem!" 


 

Kaynak: AA

Etiketler: Robert De Niro, Donald Trump, abd
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