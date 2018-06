Trump'tan Robert De Niro'ya tepki

Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Robert De Niro, katıldığı 72'nci Tony Ödülleri töreninde ABD Başkanı Donald Trump'a küfretmiş, o sözleri salonda ayakta alkışlanmıştı.

Singapur'dan ABD'ye dönüş yolunda Twitter hesabından açıklamalar yapan ABD Başkanı Trump, önceki gün kendisine bir programda küfreden aktör De Niro'yu sert şekilde eleştirdi.

Robert De Niro, a very Low IQ individual, has received to many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night and truly believe he may be “punch-drunk.” I guess he doesn’t...