Trump'tan Robert De Niro'ya tepki

Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Robert De Niro, katıldığı 72'nci Tony Ödülleri töreninde ABD Başkanı Donald Trump'a küfretmiş, o sözleri salonda ayakta alkışlanmıştı.

Singapur'dan ABD'ye dönüş yolunda Twitter hesabından açıklamalar yapan ABD Başkanı Trump, önceki gün kendisine bir programda küfreden aktör De Niro'yu sert şekilde eleştirdi.

Robert De Niro, a very Low IQ individual, has received to many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night and truly believe he may be “punch-drunk.” I guess he doesn’t... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Haziran 2018

"Çok düşük IQ'su olan Robert De Niro, filmlerde gerçek boksörlerden kafasına çok fazla yumruk yemiş. Dün gece onu izledim, onun 'sersemlemiş' olduğuna inandım. Sanırım ekonomimizin istihdamda şu anda en iyi durumda olduğunun ve birçok şirketin yeniden ülkeye döndüğünün farkında değil. Uyan sersem!"

...realize the economy is the best it’s ever been with employment being at an all time high, and many companies pouring back into our country. Wake up Punchy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Haziran 2018

Kaynak: AA