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Trump'tan Rakka açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan Rakka'da DEAŞ'ın yenilmesiyle ilgili ilk açıklama geldi.

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Trumptan Rakka açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Rakka'da terör örgütü DEAŞ'ın yenilmesiyle birlikte Suriye'de şimdi yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi.

Trump yeni aşamayı; yerel güvenlik güçlerinin desteklenmesi, Suriye çapında şiddetin azaltılması ve kalıcı barışın sağlanması olarak tanımladı.

Trump DEAŞ'ın yokedilmesinin Amerikalılara seçim vaatlerinden olduğunu, bunun için orduya emirler verdiğini ve son yıllardaki en büyük ilerlemeyi kaydettiklerini söyledi.

Başkan Trump terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Rakka'da Amerika Birleşik Devletleri'nin de terör listesindeki PKK'nın ve teröristbaşının sembollerinin sergilenmesi hakkında ise yorum yapmadı.

Etiketler: Trump'tan Rakka açıklaması
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