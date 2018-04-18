Trump'tan rahip Brunson tweeti: Ben ondan daha casusum

Donald Trump Twitter mesajında, "Amerika'da iyi bir beyefendi ve Hristiyan lider olan Rahip Brunson yok yere Türkiye'de yargılanıyor ve zulme uğruyor. Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur. Umuyorum ki evine ve ait olduğu güzel ailesine dönmesine izin verilecek" diye yazdı.

Pastor Andrew Brunson, a fine gentleman and Christian leader in the United States, is on trial and being persecuted in Turkey for no reason. They call him a Spy, but I am more a Spy than he is. Hopefully he will be allowed to come home to his beautiful family where he belongs! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Nisan 2018

Bağlantıları deşifre oldu

Brunson, FETÖ ve PKK terör örgütleri adına faaliyette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Kullandığı 5 telefon hattı incelendiğinde FETÖ'cülerin bulunduğu noktalarda olduğu tespit edildi.

"Tanımıyorum" dediği FETÖ'nün firari sözde eski Ege Bölgesi imamı Bekir Baz ile 293 kez birbirlerine çok yakın yerlerde bulundukları ortaya çıktı.

15 Temmuz sonrası attığı mesajlar

Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ ve PKK terör örgütleriyle ilişkisinin yanı sıra Alevi ve Kürt kökenli vatandaşları Türkiye'ye karşı kışkırtmaya çalıştığı da yer alıyor.

Ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi sonrası arkadaşına attığı "Türkleri sallamak için gereken koşullar oluştu. Olaylar kötüye gidecek ve sonunda biz kazanacağız" mesajına da yer veriliyor.

Trump'ın iadesini istediği papaz

ABD Başkanı Donald Trump iadesini istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise FETÖ elebaşını adres göstererek "önce siz elinizdeki papazı bize verin" dedi.

Brunson için 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: TRT Haber