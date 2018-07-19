Trump'tan Putin'le ikinci zirve mesaj

Twitter'dan paylaştığı mesajında Trump, "Rusya'yla zirve oldukça başarılıydı. İnsanların gerçek düşmanı olan sahte haber medyası hariç. İkinci görüşmemiz için sabırsızlanıyorum. Böylelikle terörizmin durdurulması, İsrail'in güvenliği ve nükleer konularını tartışabiliriz" ifadelerini kullandı.

The Summit with Russia was a great success, except with the real enemy of the people, the Fake News Media. I look forward to our second meeting so that we can start implementing some of the many things discussed, including stopping terrorism, security for Israel, nuclear........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 Temmuz 2018

Trump, Ortadoğu'daki barış süreci, Ukrayna meselesi, Kuzey Kore ve siber saldırılar gibi "bazıları kolay bazıları zor" sorunlar olduğunu ancak hepsinin çözülebileceğini de açıkladı.

....proliferation, cyber attacks, trade, Ukraine, Middle East peace, North Korea and more. There are many answers, some easy and some hard, to these problems...but they can ALL be solved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 Temmuz 2018

Trump ve Putin, 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya gelmişti. İki lider, yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlemişti.

Kaynak: TRT Haber