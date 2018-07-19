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Trump'tan Putin'le ikinci zirve mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında bir araya geldiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ikinci bir zirve yapacaklarının sinyalini verdi.

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Trumptan Putinle ikinci zirve mesaj

Twitter'dan paylaştığı mesajında Trump, "Rusya'yla zirve oldukça başarılıydı. İnsanların gerçek düşmanı olan sahte haber medyası hariç. İkinci görüşmemiz için sabırsızlanıyorum. Böylelikle terörizmin durdurulması, İsrail'in güvenliği ve nükleer konularını tartışabiliriz" ifadelerini kullandı.


 

Trump, Ortadoğu'daki barış süreci, Ukrayna meselesi, Kuzey Kore ve siber saldırılar gibi "bazıları kolay bazıları zor" sorunlar olduğunu ancak hepsinin çözülebileceğini de açıkladı.


 

Trump ve Putin, 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya gelmişti. İki lider, yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlemişti.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: zirve, Trump, Putin, helsinki
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